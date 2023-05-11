Altında çıldırtan yükseliş! İslam Memiş'ten 'Haziran' uyarısı: Karşısındaki her şeye tokat vuracak

11 Mayıs 2023 altında yükseliş sürüyor. Altının onsu 2.031 dolardan işlem görürken gram altın 1275 liranın üzerine çıktı. Uzman isim İslam Memiş, Haziran ayı için uyardı. İşte haftanın yeni işlem gününde altın fiyatları...

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Altın kazandırmaya devam ediyor yatırımcı halinden memnun... 11 Mayıs 2023 altında yükseliş tam gaz sürüyor. Gram altının ekran fiyatı 1276 lira ama kuyumcuya giderseniz çok daha yüksek bir rakamla karşılaşabilirsiniz.

11 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.276,70-1.276,92

Çeyrek altın 2.278,00-2.362,00

Cumhuriyet altın 9.126,00-9.448,00

Yarım altın 4.571,00-4.739,00

İslam Memiş, TV100'de kaleme aldığı yazısında Haziran ayı için uyarı yaptı ve şunları kaydetti:

"Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor. Bu planla birlikle dolar endeksi (dxy) 103,50’ye yükselir, ons altın (xau/usd) 1.910 dolar, ons gümüş (xag/usd) 23,80 dolar, EUR/USD paritesi 1,0850, Bitcoin 25 bin dolar seviyelerine geriler. Neden bu baskılanmayı sürdürüyorlar?Çünkü yaz tatili için zaman kazanmayı planlıyorlar.1-) 3-4 hafta sonra dolar karşısında her şeyi destek seviyelerine çekecekler2-) Haziran sonuna kadar baskılamayı sürdürecekler 3-) Haziran sonuna kadar küresel piyasalardan bir şey beklememek gerek" dedi.