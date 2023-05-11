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7 aylık hamile Aslı Enver ilk kez karnı burnunda pozunu paylaştı

7 aylık hamile Aslı Enver ilk kez karnı burnunda pozunu paylaştı

Eşi Berkin Gökbudak ile yurt dışına giden 7 aylık hamile Aslı Enver, sosyal medya hesabından ilk kez karnı burnunda pozunu paylaştı.

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12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.

Bir kız bebek bekleyen oyuncu, yeni yaşını kutlamak için eşiyle yurt dışına çıktı.

Hamileliğin başından beri karnını gizleyen Aslı Enver, kural bozdu ve doğum gününe özel Instagram’da yaptığı paylaşım ile ilk kez karnını gösterdi.

Oyuncu paylaşımına “Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim” notunu düştü.

Normal doğum istiyor

Aslı Enver daha önce yaptığı bir açıklamada “Doğum Türkiye’de olacak. Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur” demişti.

‘Kavak Yelleri’ adlı diziyle ünlenen Aslı Enver, 2012 yılında evlendiği Birkan Sokullu’dan 2015’te boşanmış, dört yıl şarkıcı Murat Boz ile beraber olmuş, en son iş insanı Önder Öztarhan ile beş aylık bir aşk yaşamıştı.

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