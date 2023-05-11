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Dünya Judo Şampiyonası

Dünya Judo Şampiyonası

Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak üçüncü turda elendi

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Katar'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda 81 kiloda Vedat Albayrak üçüncü turda elendi.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Doha'da devam eden şampiyonanın dördüncü gününde 81 kiloda Vedat Albayrak tatamiye çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen milli sporcu Vedat Albayrak, ikinci turda Polonyalı Powel Drzymal'ı yenerek üçüncü tura çıktı. Bu turda Avusturyalı Wachid Borchashvili yenilen milli sporcu turnuvaya veda etti.

Şampiyonada yarın erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, kadınlar 70 kiloda ise Fidan Ögel tatamiye çıkacak.

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