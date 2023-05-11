Güney Afrika sıtma vakalarında artış yaşandığını duyurdu

Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), ülkenin bazı bölgelerinde sıtma vakalarında önemli bir artış gözlendiğini bildirdi.

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NICD'den yapılan açıklamada, sıtmanın endemik düzeyde görüldüğü Mpumalanga ve Limpopo eyaletleri ile ülkenin en kalabalık eyaleti Gauteng'te sıtma vakalarında ciddi bir artış tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, geç tanı ve teşhis nedeniyle ciddi vakalarla karşılaşıldığı işaret edilerek sıtmanın tedavi edilmediği takdirde ölümlere yol açtığı vurgulandı.

NICD'nin sıtma hastalık indeksi raporuna göre, sıtma vakalarının tamamına yakını ülkenin kuzey doğu bölgesinde görülüyor. Bu bölgede yaklaşık 5 milyon kişi sıtma riski taşıyor.

Yakın geçmişte yılda yüz binlerce sıtma vakasının kaydedildiği Güney Afrika'da son yıllarda bu sayı 10 bin civarına kadar geriledi. Güney Afrika'nın sağlık stratejisi, 2023'te sıtmayı ülkede ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sıtma, ülkenin kuzeydoğusundaki Mpumalanga ve Limpopo eyaletleriyle Gauteng ve KwaZulu-Natal eyaletlerinin kuzey bölgelerinde çoğunlukla mayıs-eylül döneminde görülüyor.

- Kıtada yüz binlerce insanın ölümüne neden oluyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma en çok Afrika'da görülüyor.

Kıtada her yıl 500 bine yakın kişi sıtmadan hayatını kaybediyor ve ölenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor.