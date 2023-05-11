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Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı

Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı

MUĞLA'nın FETHİYE ilçesinde bu yıl 12'incisi açılan Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Çamköy Kapalı Pazar Yeri'nde organize edilen fuara, 55 firma katıldı. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak açılışta yaptığı konuşmada, tarımsal üretimde son zamanlarda yaşanan savaş ve doğal felaketlerin üretim maliyetlerini yükselttiğini söyledi. Zaman zaman üreticilerin yorulduğu, üretimi bırakma noktasında geldiği anların yaşandığını ifade eden Saylak, şunları kaydetti: "Çiftçimize 'Sakın çizmelerinizi, eldivenleriniz çıkarmayın. Siz yeter ki üretmeye devam edin. Biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz' dedik. Şükürler olsun her şeye rağmen elleri öpülesi kocaman yürekli çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor. Bu sene bölgede yılın ilk 4 ayında 60 bin ton domates ihracatı yapıldı. Rusya ile 350 bin ton olan domates ihracatımız Nisan ayı sonu itibarıyla 500 bin tona çıkarıldı" diyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin bir araya gelerek Muğla ile Fethiye arasında bir merkeze fuar alanı yapılması talebinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanı Buket Kallen ise Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeleri anlatıp kooperatiflerin gelişmesini desteklerini ifade etti”.

Açılış törenine, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Fethiye ile Seydikemer ilçe ziraat odası başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Fuar, 13 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

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