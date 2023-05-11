Binali Yıldırım "Bu seçime şeytanlar karıştı" dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak seçime 'şeytanların' karıştığını savunarak "Aslında bu da bir seçim değil mi? Ama gel gör ki değerli kardeşlerim bu seçime şeytanlar karıştı, bu seçime Amerika karıştı, bu seçime Avrupa karıştı, bu seçime Kandil'de bölücü terör örgütü de karıştı, bu seçime FETÖ'cü alçaklar da karıştı." dedi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Fethiye'deki Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen mitingde seçime üç gün kaldığını hatırlattı. Bu pazar yapılacak seçimlerin 16. seçimleri olduğunu belirten Yıldırım, "2002'den beri girdiğiniz her seçimde, biraz daha fazla oy verdiniz ve bizi tekrar seçtiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi bu 16'ıncı seçimin ne farkı var? Aslında bu da bir seçim değil mi? Ama gel gör ki değerli kardeşlerim bu seçime şeytanlar karıştı, bu seçime Amerika karıştı, bu seçime Avrupa karıştı, bu seçime Kandil'de bölücü terör örgütü de karıştı, bu seçime FETÖ'cü alçaklar da karıştı." dedi. Yıldırım şunları söyledi:

İşgalcilerle istiklal için çalışanların seçimi

"Biz diyoruz ki bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için, istiklali için çalışanlar arasında bir seçimdir. Biz bunu söylediğimiz zaman, Millet İttifakı adayı, ittifakın ortakları, hop oturup hop kalkıyorlar. Ne diyorlar? Biz işgalci miyiz? Ben size işgalci mi dedim kardeşim? Yarası olan gocunur. Benim dediğim çok açık. Eğer sizin adayınıza, dağdakiler destek veriyorsa PKK'nın gücü terör örgütü destek veriyorsa FETÖ destek veriyorsa yetmedi terör örgütünün arkasındaki işgalci güçler destek veriyorsa. Birinci Dünya Savaşı'nda bu toprakları işgal eden ülkeler vardı ama bir yağız yiğit çıktı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla beraber büyük bir mücadele sonucu kökünü kazıdık bunların, bu topraklardan attık ama yüz yıl aradan sonra tekrar yarım kalan hesaplarını görmeye çalışıyorlar."

Daha seçim olmadan paylaşmaya başladılar

Millet İttifakı'nın "menfaat ittifakı" olduğunu ileri süren Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, gece gündüz milletin dertleriyle dertlenirken, Muğla'nın yollarını yaparken, hava yolunu halkın yolu yaparken, yat limanlarıyla, tarım tesisleriyle, hastaneleriyle, turizmiyle, şehrimizi kalkındırırken, iş aş sağlarken onlar ne yapıyor? Daha seçim olmadan paylaşmaya başladılar. Sana bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı, sana da bir tane, sana da bir tane. Olmadı birer tane de avantaj olarak bakanlık." ifadesini kullandı. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

Yere seçimleri de bu sefer başaracağız

"Bugün ne kadar var? 457 kilometre var, beş kat artmış. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik, milleti birleştirdik ama bir şeye çok ama çok dikkat ettik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Muğla'da iki tane havalimanı var. Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanlarının eski halini de yeni halini de bilirsiniz. Turgutreis Marina'yı bilirsiniz. Datça'da marina yapılıyor. Fethiye Karaot mevkisinde bir balıkçı barınağı çalışmaları devam ediyor. Fethiye Körfezi temizliği var değil mi? Niye yapmıyorlar? Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Onu da yapacağız. İnşallah burayı da kirlilikten, kokudan kurtaracağız. Fethiye Söğüt yolunu da tamamlayacağız inşallah. Burdur'a, Denizli'ye kadar bölünmüş yol olacak. Ayrıca bu bölgede arazi, 2B ve imar sorunları var. Bunun da çözümünün adresi yine AK Parti'dir. Onun için önce 14 Mayıs Pazar günü genel seçimi yapacağız. Cumhurbaşkanı seçimi yapacağız. Ondan sonra da ver elini 2024 belediye seçimleri. Onu da evelallah bu sefer başaracağız. Hazır mısınız? Yeni bir zafer yazacak mıyız kardeşlerim? Allah sizden razı olsun."