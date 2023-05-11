HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay'a başvuru yapıldı! Hangi suçlamalar yapıldı?

14 Mayıs seçimlerine günler kala AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR hakkında kapatma davası açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldı.

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Büro-İş Sendikası, HÜDA PAR’a kapatılma davası açılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Sendikanın sunduğu dilekçede, HÜDA PAR’ın anayasanın 1, 2, 3, 6, 11, 41, 42, 68, 69, 174, 176. maddeleri ile Siyasi Partiler Yasası’na aykırı eylemlerde bulunduğu belirtilerek temelli kapatılması istendi.

Cumhuriyet’in haberine göre Yargıtay Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Hizbullah’ın tarihine ve kanlı eylemlerine atıf yapıldı, dönemin Diyarbakır Emniyet Genel Müdürü Gaffan Okkan ile Konca Kuriş cinayetlerine de dikkat çekildi.

Partinin bir çok yöneticisinin Hizbullah’tan yargılanıp hüküm giydiği aktarılan ve bu isimlere yer verilen dilekçede; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil”, “Türk Bayrağı bana problemli geliyor” açıklamaları anımsatıldı.