En düşük kamu işçisi maaşı 21 bin 750 lira oldu! Memur 'bizden fazla maaş alıyorlar' diye isyan etti

700 bini aşkın işçiyi ilgilendiren Kamu toplu iş sözleşme protokolü yayımlandı. Protokole göre 1 Ocak 2023 itibarıyla en düşük kamu işçisinin maaşı çıplak brüt 21 bin 750 TL oldu. Kamu işçilerinin maaşları böylece memur maaşlarının üzerine çıktı. Fazla mesai ücretleri de memurların aldığı fazla mesai ücretinin 20 katına çıktı. Memurlar ek zam istedi.

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700 bini aşkın işçiyi ilgilendiren Kamu toplu iş sözleşme protokolü yayımlandı. Protokolde, sosyal haklar ve diğer yan ödemelere ilişkin hükümlerin yer almaması dikkat çekti. Protokole göre 1 Ocak 2023 itibarıyla en düşük kamu işçisinin maaşı çıplak brüt 21 bin 750 TL oldu. Bununla birlikte kamu işçilerinin maaşları öğretmenler, imamlar başta olmak üzere birçok memurun aldığı maaşın üzerinde maaş almaya hak kazandı.

İşçinin maaşı çıplak brüt 21 bin 750 TL

Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni Dr. Murat Özveri, protokol kapsamında kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin 15 bin TL olarak belirlendiğini hatırlatarak "1 Ocak 2023 tarihinde en düşük ücret brüt çıplak 15 bin TL olarak belirlenecek. Bu tutarın altında ücret alan kamu işçilerinin ücreti, 15 bin TL'ye yükseltilecek. Sonra, 15 bin TL'ye yüzde 45 birinci altı ay zammı uygulanacak. Böylece, en düşük kamu işçisinin maaşı çıplak brüt 21 bin 750 TL olarak belirlenmiş." dedi.

Enflasyon fazla çıkarsa ek yapılacak

Eğer 6 aylık enflasyon yani 2023 Haziran ayı ile 2022 Aralık ayı içindeki TÜİK'İN açıklayacağı enflasyon yüzde 45'İN üzerinde çıkarsa, belirlenen tutar birinci yıl ikinci altı ay ücretine zam olarak ilave edilecek. Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı da bu ilaveden sonra hesaplanacak."

İşçinin maaşı memur maaşının üzerine çıktı

Kamu işçilerinin maaşlarına ilişkin zam oranı seçime 5 gün kala karara bağlanırken, yapılan zam ile maaşları memur maaşlarının üzerine çıktı. Kamu işçisi ile memur maaşları arasında oluşan bu durum memurlar tarafından tepkiyle karşılanırken, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, mağduriyete karşı seyyanen zam yapılması için çağrıda bulundu. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Temmuz ayında yapılacak zam miktarının ayrı bir önem kazandığına dikkat çekti.

İşçe ve memur arasındaki maaş farkı 2 kata çıktı

İşçi ve memur maaşları arasında oluşan maaş makasının daha da arttığına dikkat çeken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu işçileri için belirlenen yüzde 45 zam ile birlikte net ücretin 16 bin 573 TL olduğunu ifade ederek, “Bugün itibarıyla en düşük memur maaşı 10 bin 554 TL, 4/d statüsündeki kamu işçisinin en düşük aylığı ise 20 bin 250 TL’dir. Bu tablo göstermektedir ki, en düşük işçi maaşı aynı işyerinde asli işi yapan devlet memuru maaşının 2 katına çıkmıştır" dedi.

Fazla mesai ücreti memurun 20 katı

"Bu, kabul edilebilir bir durum değildir" diyen Yusuf Yazgan, "Aynı adaletsizlik mesai ücretlerinde de yaşanmaktadır. Kamu işçisine 1 saat fazla çalışma karşılığı ödenen ücret 66 TL iken, gelen yüzde 70 zamla bu rakam 112 TL’ye çıkmıştır. Bir devlet memuru için fazla çalışma ücreti ise 5 lira 40 kuruştur. Yani işçinin bir saatlik fazla mesai ücreti bir devlet memurunun yaklaşık 20 katıdır” dedi.