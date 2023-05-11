Son anketleri yazdı! 'Seçimi kimin kazanamayacağı netleşti' Muharrem İnce'den kaçanlar...

14 Mayıs seçimine 3 gün kala anket yayınlamak yasak ancak Abdulkadir Selvi, önüne gelen anketlere bakarak seçimi kimin kazanamayacağını yazdı. Selvi'nin yazısına göre Erdoğan, seçimi ilk turda yüzde 51 ile kazanacak. Eğer ikinci tura kalırsa Erdoğan bu kez seçimi yüzde 52 ile kazanıyor.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kimin kazanamayacağı netleşmeye başladı" başlıklı yazısında "Seçimleri Erdoğan mı kazanacak Kılıçdaroğlu mu kazanacak diye araştırma yapılıyor. Seçimlere artık günler hatta saatler kala bazı noktalar netleşti. Çünkü her gün tablo daha da netleşiyor. Kimin kazanamayacağı belli oluyor" deyip o anket sonuçlarını yazdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

İlk turda biter diyenler yüzde 65

- Seçimlerin ilk turda bitme ihtimali güçleniyor. İlk turda biter diyenlerin oranı yüzde 65’in üstüne çıktı. İlk başlarda ikinci tur daha ağır basıyordu.

İnce yüzde 2, Oğan yüzde 4 oldu

- Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin yer aldığı anketlerde Muharrem İnce yüzde 2-2.5 aralığına inerken Sinan Oğan yüzde 4 ve 4.5 bandına yükseldi.

Kılıçdaroğlu yüzde 42'yi aşamıyor

- Kılıçdaroğlu 4’lü yarışta yüzde 42’yi aşamıyor. Erdoğan ise yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Son 10 gündür bir tırmanış içinde olan Erdoğan yüzde 51 sınırını aştı.

2 tur: Kılıçdaroğlu %48, Erdoğan yüzde %52

- Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye sorulduğunda ise şöyle bir denge ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 47-48 bandına ulaşıyor. Erdoğan ise yüzde 52’yi geçiyor.

Kılıçdaroğlu seçimi kazanamıyor

- Kılıçdaroğlu hem dört adaylı ankette hem de Erdoğan’la karşı karşıya geldiği ikili ankette yüzde 50’yi aşamıyor. Böylece rakamların diliyle seçimi kazanamıyor.

İnce'den kaçanlar Sinan Oğan'a gidiyor

- Muharrem İnce çekilmiyor. Ama ilginç olanı İnce çekilse de bu Kılıçdaroğlu’nun seçilmesine yetmiyor. Çünkü Muharrem İnce’den kaçanlar Kılıçdaroğlu’na gelmiyor, Sinan Oğan’a gidiyor.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın...