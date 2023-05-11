Ehliyet ve kimlikte yeni dönem başlıyor! Sürpriz hazırlanıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde bulunan nüfusmatiğin açılışında vatandaşlarla bir araya geldi. "Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz" diyen Bakan Soylu, yeni kimlik ve ehliyetlerin özelliklerini açıkladı.

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İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde bulunan nüfusmatiğin açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, “Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz” diye konuştu.

Bakan Soylu, nüfusmatiklerin hızlı elektronik imza yükleme aracı olduğunu, bu araçları havalimanları ve alışveriş merkezlerine koyacaklarını aktardı.