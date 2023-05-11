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Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteğiyle restore edilen Aden Hastanesi açıldı

Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteğiyle restore edilen Aden Hastanesi açıldı

Suudi Arabistan'ın Aden Hastanesi için 87 milyon dolar tutarında destekte bulunduğu belirtildi

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Yemen'de Suudi Arabistan'ın 87 milyon dolarlık desteğiyle restorasyonu yapılan tam teşekküllü Aden Hastanesi hizmete girdi.

Suudi Arabistan'ın "Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden İnşası Programı"ndan yapılan yazılı açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed el-Cabir'in katılımıyla Aden Hastanesi'nin açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 270 yataklı ve 2 bin 187 tıbbi cihaz ve ekipmana sahip hastanenin "yılda yaklaşık yarım milyon Yemenliye hizmet verme kapasitesine sahip olduğu" ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Aden Hastanesi'nin restorasyonu ve yenilenmesi için 87 milyon dolar destekte bulunduğu kaydedilen açıklamada, hastanenin Yemen hükümetiyle işbirliği içerisinde hizmet vereceği bildirildi.

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