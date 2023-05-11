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3 gündür kayıptı, 30 metrelik yamacın dibinde bulundu!

3 gündür kayıptı, 30 metrelik yamacın dibinde bulundu!

ADANA'da 3 gündür kayıp olan kişi, 30 metrelik yamaçtan aşağı düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Yaralıyı itfaiye ekipleri vinç ile kurtardı.

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilgisayar teknisyeni olan Kadir Kerem Çotalan’dan ailesi 3 gündür haber alamıyordu. Bugün bir vatandaş, bir kişinin yardım çığlığını duymasının ardından durumu polise bildirdi.

Olay mahalline gelen polis, 30 metre yamaçtan aşağı düşen kişinin Kadir Kerem Çotalan olduğunu tespit etti. Polis, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri, 30 metre yamaçtan düşen Kadir Kerem’i vinç yardımıyla kurtardı. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Kadir Kerem’in tedavisi devam ediyor.

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