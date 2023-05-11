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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Microsoft bu yıl çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacak

Microsoft bu yıl çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacak

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un bu yıl tam zamanlı çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacağı bildirildi.

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Insider'ın haberine göre, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, konuya ilişkin şirket çalışanlarına elektronik posta gönderdi.

Söz konusu e-postada Nadella, şirketin yapay zekanın yeni çağında büyük bir platform değişikliğine öncülük etmeye yardımcı olduğu ve bunu küresel makroekonomik belirsizliklerle karşı karşıya kalırken dinamik ve rekabetçi bir ortamda yaptıklarını aktardı.

Geçen yıl piyasa koşullarına ve şirket performansına bağlı olarak ücretlere yaptıkları artışları anımsatan Nadella, bu yıl ekonomik koşulların müşteri talebi, işgücü piyasası ve bir sonraki inovasyon döngüsü için gerekli yatırımlar dahil olmak üzere birçok boyutta çok farklı olduğunu kaydetti.

Nadella, bu yıl saatlik çalışanlar için maaş artışı olacağını ancak tam zamanlı çalışanlar için maaş artışı olmayacağını belirtti.

İkramiyelerin ise verilmeye devam edileceğine işaret eden Nadella, şirketi uzun vadeli başarıya hazırlamak için söz konusu kararın gerekli olduğuna inandıklarını vurguladı.

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