BIST 4.494
DOLAR 19,55
EURO 21,41
ALTIN 1.275,57
HABER /  SEÇİM

Yeni Şafak yazarı Orakoğlu'ndan çağrı: 'Seçimlerin selameti için Twitter kapatılsın'

Yeni Şafak yazarı Orakoğlu'ndan çağrı: 'Seçimlerin selameti için Twitter kapatılsın'

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na sansür uygulandığını ileri sürdüğü bugünkü yazısında, “Gerekirse Türkiye’de Twitter seçimlerin selameti ve iç güvenlik açısından uygun bir süre kapatılmalıdır” dedi.

Abone ol

Orakoğlu, Twitter’a yönelik şu suçlamalarda bulundu: “Siyasi manipülatif operasyonlarına hız veren Twitter seçim maratonunun başlamasından itibaren ilk olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapları öne çıkardı, çeşitli iftira kampanyaları ve kara propagandaların yayılmasına önayak oldu.

Seçimlere doğru yaklaşırken daha da gaza basan Twitter, AK Partili vatandaşların paylaşımlarını ‘algoritma’ düzenlemesi adı altında daha az gösterirken, geçtiğimiz günlerde de yine Türkiye Yüzyılı etiketini gizleme çabasına girişti. (Aynı dakikalarda, Twitter’ın masaüstü versiyonunda söz konusu etiket görünürken, mobil versiyonunda ise engellendiği görülüyor)”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

ÖNCEKİ HABERLER
Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı
Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı
Gözaltına alınan ABD'li milletvekili Santos, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Gözaltına alınan ABD'li milletvekili Santos, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteğiyle restore edilen Aden Hastanesi açıldı
Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteğiyle restore edilen Aden Hastanesi açıldı
Yurt dışından getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı
Yurt dışından getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı
Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı beyni inceltebiliyor!
Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı beyni inceltebiliyor!
En düşük kamu işçisi maaşı 21 bin 750 lira oldu! Memur 'bizden fazla maaş alıyorlar' diye isyan etti
En düşük kamu işçisi maaşı 21 bin 750 lira oldu! Memur 'bizden fazla maaş alıyorlar' diye isyan etti
Ehliyet ve kimlikte yeni dönem başlıyor! Sürpriz hazırlanıyor...
Ehliyet ve kimlikte yeni dönem başlıyor! Sürpriz hazırlanıyor...
Son anketleri yazdı! 'Seçimi kimin kazanamayacağı netleşti' Muharrem İnce'den kaçanlar...
Son anketleri yazdı! 'Seçimi kimin kazanamayacağı netleşti' Muharrem İnce'den kaçanlar...
Binali Yıldırım "Bu seçime şeytanlar karıştı" dedi
Binali Yıldırım "Bu seçime şeytanlar karıştı" dedi
Ankara'da başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Tayyip size fazla yüz verdi'
Ankara'da başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Tayyip size fazla yüz verdi'
HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay'a başvuru yapıldı! Hangi suçlamalar yapıldı?
HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay'a başvuru yapıldı! Hangi suçlamalar yapıldı?
Süleyman Özışık: Selamün Aleyküm kardeşlerim ben geri geldim!
Süleyman Özışık: Selamün Aleyküm kardeşlerim ben geri geldim!