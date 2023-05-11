Yeni Şafak yazarı Orakoğlu'ndan çağrı: 'Seçimlerin selameti için Twitter kapatılsın'

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na sansür uygulandığını ileri sürdüğü bugünkü yazısında, “Gerekirse Türkiye’de Twitter seçimlerin selameti ve iç güvenlik açısından uygun bir süre kapatılmalıdır” dedi.

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Orakoğlu, Twitter’a yönelik şu suçlamalarda bulundu: “Siyasi manipülatif operasyonlarına hız veren Twitter seçim maratonunun başlamasından itibaren ilk olarak FETÖ ve PKK yanlısı hesapları öne çıkardı, çeşitli iftira kampanyaları ve kara propagandaların yayılmasına önayak oldu.

Seçimlere doğru yaklaşırken daha da gaza basan Twitter, AK Partili vatandaşların paylaşımlarını ‘algoritma’ düzenlemesi adı altında daha az gösterirken, geçtiğimiz günlerde de yine Türkiye Yüzyılı etiketini gizleme çabasına girişti. (Aynı dakikalarda, Twitter’ın masaüstü versiyonunda söz konusu etiket görünürken, mobil versiyonunda ise engellendiği görülüyor)”

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