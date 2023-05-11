Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'i milletvekili yapmak istedi

"Erdoğan bu seçimlerde Mehmet Şimşek’i milletvekili adayı yapmak istedi. Uluslararası bir marka olan Mehmet Şimşek’in yönettiği fonlar var. O nedenle aktif politikayı düşünmüyor. Seçimlerden sonra Türkiye’nin Mehmet Şimşek’e ihtiyacı var. Mehmet Şimşek de ülkesi için gerektiğinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyecek birisi. Ama bu kararı Erdoğan ile birlikte alabilirler."