Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'i milletvekili yapmak istedi
Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek'in Batman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında görülmesi "seçimden sonra ekonominin başına geçecek" iddialarını güçlendirdi. Abdulkadir Selvi ise, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i milletvekili yapmak istediğini ancak Şimşek'in işlerinin yoğunluğu nedeniyle bunun gerçekleşmediğini yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Batman mitinginde Mehmet Şimşek'i kürsüye çıkaracağı iddia edilmiş ancak bu gerçekleşmemişti. Erdoğan'ın miting sonrası cami açılışında Şimşek'le görülmesi "seçimden sonra ekonominin başına geçecek" kulislerini hızlandırdı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise "Erdoğan, Mehmet Şimşek'i milletvekili yapmak istemişti ama olmadı" bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Nasıroğlu ailesi ile çok sayıda kişi katıldı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batman ziyareti sırasında yanında olmasına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: "Mehmet Şimşek zaten zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geliyor. Erdoğan da seçim beyannamesinde Şimşek’in katkısının alındığını söylemişti."
"Erdoğan bu seçimlerde Mehmet Şimşek’i milletvekili adayı yapmak istedi. Uluslararası bir marka olan Mehmet Şimşek’in yönettiği fonlar var. O nedenle aktif politikayı düşünmüyor. Seçimlerden sonra Türkiye’nin Mehmet Şimşek’e ihtiyacı var. Mehmet Şimşek de ülkesi için gerektiğinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyecek birisi. Ama bu kararı Erdoğan ile birlikte alabilirler."