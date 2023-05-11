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Kırıkkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

KIRIKKALE'de gece saatlerinde yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. 20 yaşındaki sürücü ise gözaltına alındı.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir Kara Yolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. (20) idaresindeki 71 EN 434 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Pembe Duyuran'a (38) çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metrelerce savrularak ağır yaralanan kadın, sağlık personeli tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın yaşandığı alanda olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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