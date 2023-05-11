BIST 4.494
DOLAR 19,55
EURO 21,43
ALTIN 1.276,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de genç üniversiteli kalp krizi geçirip öldü

Denizli'de genç üniversiteli kalp krizi geçirip öldü

DENİZLİ'de hastanede tedavi olduktan sonra evine dönen, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Cem Tamgüler (23), kalp ritim bozukluğu şikayeti nedeniyle kullandığı ilacını alıp uykuya kaldı. Bir süre sonra uyandığında içtiğinden emin olmadığı ilacından yeniden içince rahatsızlanan Tamgüler, kız arkadaşı ile birlikte hastaneye gitti.

Öneriyi dinlemedi

Kan değerleri normal çıkmasına rağmen 24 saat gözetim altında kalması önerilen Tamgüler, kendi rızasıyla hastaneden ayrılarak evine döndü.

Eve döndüğünde ağabeyi ile de görüşen Cem Tamgüler, sabah saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Kız arkadaşının yardım talebi üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç üniversitelinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Cem Tamgüler’in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Tamgüler’in cenazesi, ailesine teslim edildi. Üniversite öğrencisinin cenazesinin Van’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
3 gündür kayıptı, 30 metrelik yamacın dibinde bulundu!
3 gündür kayıptı, 30 metrelik yamacın dibinde bulundu!
Microsoft bu yıl çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacak
Microsoft bu yıl çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacak
11 Mayıs evde bakım maaşları hangi illerde yattı-2023 yeni liste geldi
11 Mayıs evde bakım maaşları hangi illerde yattı-2023 yeni liste geldi
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yeni Şafak yazarı Orakoğlu'ndan çağrı: 'Seçimlerin selameti için Twitter kapatılsın'
Yeni Şafak yazarı Orakoğlu'ndan çağrı: 'Seçimlerin selameti için Twitter kapatılsın'
Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı
Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı
Gözaltına alınan ABD'li milletvekili Santos, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Gözaltına alınan ABD'li milletvekili Santos, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteğiyle restore edilen Aden Hastanesi açıldı
Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteğiyle restore edilen Aden Hastanesi açıldı
Yurt dışından getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı
Yurt dışından getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı
Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı beyni inceltebiliyor!
Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı beyni inceltebiliyor!
En düşük kamu işçisi maaşı 21 bin 750 lira oldu! Memur 'bizden fazla maaş alıyorlar' diye isyan etti
En düşük kamu işçisi maaşı 21 bin 750 lira oldu! Memur 'bizden fazla maaş alıyorlar' diye isyan etti
Ehliyet ve kimlikte yeni dönem başlıyor! Sürpriz hazırlanıyor...
Ehliyet ve kimlikte yeni dönem başlıyor! Sürpriz hazırlanıyor...