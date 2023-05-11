Togg'u ekspertize soktular! Boyası ve bağlantılar nasıl çıktı? Ekspertiz ustası mühür detayına şaşırdı

Togg’un ekspertiz videosu YouTube'da arama inceleme ve alım satım videoları çeken bir kanal tarafından yayınlandı. Isparta’ya teslim edilen ilk Togg T10X’in ekspertize götürüldüğü videoda, eksperi yapan usta Togg'da gördüğü etiket detayı karşısında ise büyük şaşkınlık yaşadı.

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Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg’un bugüne kadar birçok detaylı inceleme videosu çekildi. Ancak ekspertiz videosu belki de ilk kez yayınlandı.

Youtube’da araba inceleme ve alım satım videoları çeken ‘Para Babası’ isimli kanalın sahibi Said Yalım Isparta’ya teslim edilen ilk Togg T10X’i ekspertize götürerek o anları kameraya kaydetti.

Videoda verilen bilgilere göre ekspere sokulan Togg T10X, modelin uzun menzil versiyonu. Videoda Yalım, "523 km menzili olan versiyon. Önden arkaya 4 metre 60 santimetre. Eni 1.88, boyu da 1.67, ağırlığı da 2010 kilogram." dedi.



Ekspertizi yapan usta, çamurlukların bağlantı ayakları gibi detayları titizlikle inceledi. Usta, "Nasıl, bağlantı kalitesi iyi mi? sorusuna ise "Abi güçlü, güzel" şeklinde cevap verdi.

Togg'u detaylı bir şekilde incelemeye çalıştığı görülen usta, mühür detayına ise özellikle dikkat çekti. Usta, "Menteşelerin ayaklarında Togg'un mührü var, menteşelerin hepsinde bu mühürler var. İç taraflarında numaralar var, üretim tarihine kadar basmış adamlar. Bagajın üretim tarihine kadar basmış. Çamurlukların aynı şekilde tarihleri seri numaraları var, bizim için de çok iyi bir tecrübe oldu bu." dedi.

Boyanın mikron kalınlıkları

Usta otomobilseverlerce çok merak edilen Togg'un mikron kalınlıklarına da baktı. Bu konuda ise "Bu cihazın kalibrasyonuna göre değişir ama, benim cihazımla içler 80-100 bandında, dışlar 100-140 bandında. Tek kat boya, ne kalın ne ince, tam ortada." ifadelerini kullandı.

Videoda Togg'un altına da bakıldı. Togg'un altına bakılırken usta etiket detayı karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi.

"Abi etikete bakar mısın ya, Togg Türkiye" diyen usta, sözlerine "Hangi etikete baksam Togg Türkiye yazıyor. Her yerde Türkiye yazıyor abi" şeklinde devam etti.



Videonun sonuna doğru ustaya "Genel anlamda Togg'u nasıl değerlendiriyorsun?" sorusu soruldu. Usta bu soruyu "Yok böyle bir şey" şeklinde yanıtladı.