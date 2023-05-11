BIST 4.494
DOLAR 19,55
EURO 21,41
ALTIN 1.275,57
HABER /  DÜNYA

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma çıktı

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçleri ile çatışma çıktığını duyurdu.

Abone ol

Bakanlığın açıklamasında, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerinin yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

Ermenistan ordusunun açtığı ateşte bir Azerbaycan askerinin başından yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin uyarılara rağmen ateşi sürdürmesi üzerine Azerbaycan birliklerinin de gerekli müdahale tedbirlerinde bulunduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun ağır silahlar ve havan topları ile Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise çatışmada 3 Ermenistan askerinin yaralandığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çağlar Ökten'in ilk eşi oğlu Artur'un annesi kimdir, kaç yaşında?
Çağlar Ökten'in ilk eşi oğlu Artur'un annesi kimdir, kaç yaşında?
Güney Afrika sıtma vakalarında artış yaşandığını duyurdu
Güney Afrika sıtma vakalarında artış yaşandığını duyurdu
Togg'u ekspertize soktular! Boyası ve bağlantılar nasıl çıktı? Ekspertiz ustası mühür detayına şaşırdı
Togg'u ekspertize soktular! Boyası ve bağlantılar nasıl çıktı? Ekspertiz ustası mühür detayına şaşırdı
Bakan Akar’dan “istikrar” vurgusu: "85 milyon gereğini yapacak"
Bakan Akar’dan “istikrar” vurgusu: "85 milyon gereğini yapacak"
İsrail Gazze saldırılarını devam ettirme niyetinde!
İsrail Gazze saldırılarını devam ettirme niyetinde!
Denizli'de genç üniversiteli kalp krizi geçirip öldü
Denizli'de genç üniversiteli kalp krizi geçirip öldü
Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası
Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası
KURTARAN-2023 tatbikatı! ‘Seçkin Gözlemci Günü’ gerçekleştirildi
KURTARAN-2023 tatbikatı! ‘Seçkin Gözlemci Günü’ gerçekleştirildi
3 gündür kayıptı, 30 metrelik yamacın dibinde bulundu!
3 gündür kayıptı, 30 metrelik yamacın dibinde bulundu!
Microsoft bu yıl çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacak
Microsoft bu yıl çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacak
11 Mayıs evde bakım maaşları hangi illerde yattı-2023 yeni liste geldi
11 Mayıs evde bakım maaşları hangi illerde yattı-2023 yeni liste geldi
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti