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Seçim günler kaldı! Yurt dışı oyları Seçim Kurulu'na ulaştı

Seçim günler kaldı! Yurt dışı oyları Seçim Kurulu'na ulaştı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara’ya indi ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.

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14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara’ya indi. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oy tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.

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