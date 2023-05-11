BIST 4.494
DOLAR 19,55
EURO 21,41
ALTIN 1.275,57
HABER /  GÜNCEL

Yola çıkacaklara uyarılar... İşte kara yollarında son durum!

Yola çıkacaklara uyarılar... İşte kara yollarında son durum!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmasına gidiliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 23. Kesimi 18-23. kilometrelerinde (Güney taşıma Şanlıurfa yönü) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Divriği yolunun 28-30. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 0-29. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim günler kaldı! Yurt dışı oyları Seçim Kurulu'na ulaştı
Seçim günler kaldı! Yurt dışı oyları Seçim Kurulu'na ulaştı
İYİ Parti'de HDP çatlağı! Hem partisinden hem adaylıktan istifa etti
İYİ Parti'de HDP çatlağı! Hem partisinden hem adaylıktan istifa etti
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma çıktı
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma çıktı
Çağlar Ökten'in ilk eşi oğlu Artur'un annesi kimdir, kaç yaşında?
Çağlar Ökten'in ilk eşi oğlu Artur'un annesi kimdir, kaç yaşında?
Güney Afrika sıtma vakalarında artış yaşandığını duyurdu
Güney Afrika sıtma vakalarında artış yaşandığını duyurdu
Togg'u ekspertize soktular! Boyası ve bağlantılar nasıl çıktı? Ekspertiz ustası mühür detayına şaşırdı
Togg'u ekspertize soktular! Boyası ve bağlantılar nasıl çıktı? Ekspertiz ustası mühür detayına şaşırdı
Bakan Akar’dan “istikrar” vurgusu: "85 milyon gereğini yapacak"
Bakan Akar’dan “istikrar” vurgusu: "85 milyon gereğini yapacak"
İsrail Gazze saldırılarını devam ettirme niyetinde!
İsrail Gazze saldırılarını devam ettirme niyetinde!
Denizli'de genç üniversiteli kalp krizi geçirip öldü
Denizli'de genç üniversiteli kalp krizi geçirip öldü
Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası
Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası
KURTARAN-2023 tatbikatı! ‘Seçkin Gözlemci Günü’ gerçekleştirildi
KURTARAN-2023 tatbikatı! ‘Seçkin Gözlemci Günü’ gerçekleştirildi
3 gündür kayıptı, 30 metrelik yamacın dibinde bulundu!
3 gündür kayıptı, 30 metrelik yamacın dibinde bulundu!