Yola çıkacaklara uyarılar... İşte kara yollarında son durum!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmasına gidiliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 23. Kesimi 18-23. kilometrelerinde (Güney taşıma Şanlıurfa yönü) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Çorum-Mecitözü-Amasya yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Finike-Kumluca yolunun 8-11. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Divriği yolunun 28-30. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 0-29. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.