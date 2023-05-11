Aile dizisinin setinde kaza! Detaylar ortaya çıktı meğer patlama olmuş! Nejat İşler, Canan Ergüder...
Aile dizisinin önceki akşam yapılan mezarlık çekimindeki patlama sahnesinde korkunç bir olay meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ay Yapım, gerekli incelemelerin başlatıldığını duyururken kazanın detayları da belli oldu.
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nejat işler ve Nur Sürer'in başrolünü paylaştığı Aile dizisinin setinde korkutan bir kaza yaşandı.
Dün yazılı bir açıklama yapan Ay Yapım, setten beklenmedik bir kazanın meydana geldiğini ve sorumlularla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Merak edilen olay detayları da belli olmaya başladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile dizisinin dün akşam üstü mezarlıkta çekilen patlama sahnesi ekibe korku dolu anlar yaşattı.
Mezarlıkta cenaze sahnesi çekilecekti
Ay Yapım imzalı dizide Yusuf Soykan'ın (Tamer Yiğit) ölüm yıl dönümü sahnesi çekiliyordu. Tüm aile fertleri Devin, Hülya, Leyla, Ceylan, Cihan, Aysel, İbo, Tolga, ve bazı korumalar aile kabristanındaki çekimde hazır bulunuyordu.