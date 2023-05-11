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BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırısını kınadı.

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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Guterres, İsrail'e uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

İsrail'in askeri operasyonlarında orantılı güç kullanımı prensibine uyması ve sivillere yönelik tüm önlemleri alması gerektiğini kaydeden Guterres, aynı zamanda Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket fırlatılmasını da kınadı.

Guterres, tüm taraflara çatışmaya son verme ve itidal çağrısında bulunarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil can kayıplarına yol açan saldırıyı kınadı.

Sorunu çözmek için İsrailliler ve Filistinlilere olan desteğini sürdüreceğini aktaran Guterres, çözümün BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar uyarınca gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

- Siviller hayatını kaybetti

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.

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