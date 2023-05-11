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BM'deki Arap Grubu, Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i kınamasını talep etti

BM'deki Arap Grubu, Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i kınamasını talep etti

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, "BMGK'nin ve uluslararası toplumun çocuk ve kadınları hedef alanları açık bir şekilde kınamasını ve bu katliamı düzenleyenlerin hesabını vermelerini sağlamasını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

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Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, New York'taki BM binasında, beraberindeki Daimi Temsilcilerle Arap Grubu adına konuştu.

BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüten İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl'la toplantı gerçekleştirdiklerini ve Gazze Şeridi'ndeki şiddet hakkında bilgi verdiklerini aktaran Mansour, "Dün günün erken saatlerinde 20 saniyelik bir zaman dilimi içerisinde 13 Filistinli korkakça bir saldırıyla katledildi. Aralarında evlerinde uyuyan 10 kadın ve çocuğun da ölümüne yol açan bu suçu kınıyoruz." ifadesini kullandı.


Mansour, talepleri üzerine Birleşik Arap Emirliklerinin BMGK'yi acil toplantıya çağırdığını kaydetti.


Hukuka saygı gösteren hiçbir ülkenin uykularındayken masum çocukları hedef alan bir saldırıyı kınamaktan kaçınmayacağını vurgulayan Mansour, BM bünyesinde birçok üyenin ulusal düzeyde açıklamalarla İsrail'i kınadıklarını söyledi.

Mansour, "BMGK'nin ve uluslararası toplumun, çocuk ve kadınları hedef alanları açık bir şekilde kınamasını ve bu katliamı düzenleyenlerin hesabını vermelerini sağlamasını umuyoruz. BMGK'nin sorumluluklarını üstlenmesi için kapısını çalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Siviller hayatını kaybetti

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.

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