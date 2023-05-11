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Osmaniye'de temel kazısında bulundu: Dünyada başka örneği yok

Osmaniye'de temel kazısında bulundu: Dünyada başka örneği yok

OSMANİYE'de bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan Roma dönemine ait bir villa kalıntısında ünlü Truva şavaşının kahramanı "Aeinas" mozaği bulundu. Homeros'un "İlyada ve Odysseia" destanında da adı geçen Truva savaşı kahramanı "Aeinas"ın resmedildiği mozaiğin dünyada bir örneği daha olmadığı belirtildi.

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2015 yılında Kadirli ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde bir inşaat firmasınca yapılacak olan site inşaatının temel kazısında Roma dönemine ait bir villa kalıntısı bulundu. Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne mozaik çıkartıldı.

Çıkan mozaiklerle Homeros'un "İlyada ve Odysseia" destanında da adı geçen Truva savaşı Kahramanı " Aeinas" ın resmedildiği belirlendi. Bulunan mozaiğin ise dünyada başka bir örneği olmadığı kaydedilirken, görsel kalitesi, betimlemeler ile Gaziantep’te bulunan ünlü Zeugma Belkıs mozaikli alana rakip çıktı.

M.S. 1 ve 2’inci yüzyılda yapıldığı düşünülen mozaikli alanın, dönemin bir villasının tabanını süslediğinin düşünüldüğü kaydedildi.

"Önemli bir isimdi"

Ortaya çıkan Aeinas mozaiği için "dünyada bir benzeri daha yok" diyen araştırmacı tarihçi yazar Cezmi Yurtsever " 2015 yılında Kadirli şehir merkezinde burada bir binanın zemininde tarihi eser ve mozaiklerin bulunduğu haber alındı. Arkeologlar geldi ve kazılar yaptılar. Bu kazılarda binanın zemin kısmında mozaik sahneleri bulundu. Bir sahnede bir savaşçı ata binmiş bir halde elinde mızrakla yanında da bir kadın var aslan avına gidiyor. O kadının ismi yazılarda Dido olarak geçiyor. Kahramanın ismi ise Aeinas olarak geçiyor. Bu kahraman savaşçı Aeinas Truva savaşına katılan büyük bir kahramandı. Truva prensi Hektor'dan sonra gelen önemli bir isimdi. Truva savaşı kahramanı Aeinas'ın bir aslanla savaşması sahnesi burada bulundu"dedi.

"Burası Flaviapolis kentiydi"

Açıklamasını sürdüren Yurtsever," Burası Romalılar zamanında yapılan antik Flaviapolis kentiydi. Buraya bu mozxaik M.S. 3. asırda yapıldı. Truva savaşından tam Bin 500 yıl sonra Romalılar zamanında antik Flaviapolis kentinde Truva savaşından bir kahramanın resmedilmesi demek dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem bir eserin varlığını gösteriyor. Eğer kazılar tamamlanıp burası turizme kazandırılırsa Kadirli ve Osmaniye dünya turizmin gündemine gelecektir. Çünkü dünyanın en kıymetli Truva savaşı kahramanının mozaiği burada bulunuyor"ifadelerini kullandı.

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