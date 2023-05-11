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Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar 26 gündür sürüyor

Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar 26 gündür sürüyor

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent Hartum'daki çatışmalar 26. günde de devam etti.

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Görgü tanıklarına göre, başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinde Sudan ordusu güçleri ile HDK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Bahri'nin Şambat el-Aradi, Şambat Şamal, Safiye ve Halfaya mahallelerinde güçlü patlama ve ağır top sesleri duyuldu, orduya ait savaş uçaklarının havada uçtuğu görüldü.

Başkentin farklı bölgelerinde de 26. günde çatışmaların devam ettiği bildirilirken, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde iki taraf arasında süren görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmedi.

HDK ise orduya ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti.

- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların ise 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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