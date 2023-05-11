Seda Sayan evlilikleri eşleri kim, kaç kere evlendi? Gizlediği bilinmeyen kocası kimdir?

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile evlenmesinin ardından 7. kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ın önceki eşleri merak konusu oldu. Seda Sayan'ın evlilikleri medyada 8 kez diye gösterilsede resmi olarak 6 kez evlendi. Seda Sayan'ın ilk eşi Rıdvan Kılıç, ikinci eşi tek çocuğunun babası Sinan Engin, üçüncü eşi kurye Soner Yapcacık, 4. kocası Tuncay Kıratlı, 5. eşi Gökhan Şükür son kocası da Onur Şan. Mahsun Kırmızıgül ve Nihat Doğan ile bir dönem aşk yaşadı.

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Seda Sayan 2022 yılının nisan ayında nikah masasına oturdu ve Çağlar Ökten ile evlendi. Bu gelişmenin ardından Seda Sayan'ın eşleri ve önceki evlilikleri merak konusu oldu. Kamuoyunda 7 evlilik yaptığı söylense de resmi evlilik sayısı 6'ydı. Son eşi ile 2010 yılında boşandı ve imam nikahlı ilişkiler dışında resmi evlilik yapmadı. 12 yıl aradan sonra 7. kez nikah masasına Çağlar Ökten ile oturan Seda Sayan 30 Aralık 1962 doğumlu ve 60 yaşında. Seda Sayan'ın evleneceği yeni eşi Çağlar Ökten ise 35 yaşında. Gelelim Seda Sayan'ın resmi olarak yaptığı evliliklere. 2 isim dışında eski kocalarının tamamı ya şarkıcı ya futbolcu oldu. İşte Seda Sayan'ın evlilikleri ve eski eşleri:

Seda Sayan'ın ilk eşi Rıdvan Kılıç kimdir? Seda Sayan bugüne kadar 6 kez evlilik yaptı. Seda Sayan'ın ilk eşinin ismi Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs 1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın babası olan eşi Sinan Engin kimdir? : Rıdvan Kılıç'tan sonra Seda Sayan yine bir futbolcu olan Sinan Engin ile ikinci evliliğini yaptı. Seda Sayan'ın tek çocuğu olan Oğulcan Engin bu evlilikten dünyaya geldi. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan bu evliliği sırasında sahnelere ara verdi. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son buldu.

Seda Sayan ve Mahsun Kırmızıgül evlendi mi? : Sinan Engin ile evliliğini bitirdikten sonra sahnelere dönen Seda Sayan, 1995'te Maksim'de yaptıkları ortak programda Mahsun Kırmızıgül ile tanıştı. Seda Sayan bu ilişkide resmi olarak nikah masasına oturmadı. Eşi olarak tanıtsa da Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl süren birlikteliği imam nikahıydı. Prestij Müzik'in battığı dönemlerde ilişkileri de çalkantılı hale dönüşen ikili, olaylı ve medyatik bir şekilde ayrıldı.

Seda Sayan'ın motor kuryesi işe Soner Yapcacık kimdir? Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşları ile Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabası kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, Seda Sayan'ın tanışmanın 3. dakikasında Soner Yapacacık'a evlenme teklif etmesinin ardından 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Jet hızıyla başlayan evlilik 1999 yılında aynı hızla bitti. Damat Soner Yapacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'sine bağlı Beyören Köyü'nde gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.

Seda Sayan eski eşi Tuncay Kıratlı kimdir nişanlısının kuzeniydi : Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla işadamı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına resmi olarak 4. kez oturduğu bu evliliği de sadece 1 yıl sürdü.

Seda Sayan eski eşi Gökhan Şükür kimdir ? : Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışıklı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşırlar. Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür'ün de kardeşi olan Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın alt yapısında oynadıktan sonra Bakırköyspor'da forma giymiş ardından bir kaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandı.

Seda Sayan ve Nihat Doğan evlendi mi? : Seda Sayan'ın en sansasyonel ilişkilerinden biri de Nihat Doğan ile oldu. İlişkileri bir süre imam nikahlı olarak devam etti. Seda Sayan resmi olarak nikah masasına hiç oturmadığı Nihat Doğan'ı meşhur eden kişi oldu.

Seda Sayan'ın 6. eşi Onur Şan kimdir : Seda Sayan'ın evlendiği erkekler 2'si hariç ya futbolcu ya şarkıcı oldu. Son eşi Onur Şan da şarkıcıydı ve Seda Sayan ile olan evliliği sayesinde meşhur oldu. Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlenen Seda Sayan 2 yıl süren evliliğini Şubat 2010'da bitirdi. Seda Sayan 12 yıldır başka bir evlilik yapmadı. 12 yılın ardından şimdi yine bir şarkıcı olan ve kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile evlenecek.