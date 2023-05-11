ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Sudan müzakereleri konusunda "ihtiyatlı iyimser"

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Sudan'daki müzakerelerle ilgili Amerikalı müzakerecilerin "ihtiyatlı bir iyimserliğe" sahip olduğunu söyledi.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesince Sudan'daki çatışmaya ilişkin bir oturum düzenlendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkilisi Sarah Charles, oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komite Başkanı Bom Menendez, Sudan'da çatışmalardan ötürü oluşan insani krizi işaret ederek binlerce sivil Amerikan vatandaşının ve milyonlarca Sudanlının kendi başlarının çaresine bakmaya bırakıldığını belirtti.

Sudan'da demokrasiye geçiş müzakereleri kapsamında ABD'nin politikasını yetersiz bulduğunu ifade eden Menendez, Sudan'da uygulanan insan hakları ihlalleri karşısında ABD'nin uzun süredir gerekli adımları atmadığını savundu.

Cumhuriyetçi Senatör James Risch de Sudan'da meydana gelen krizin öngörülebilir olduğunu ancak ABD'nin buna karşı yetersiz kaldığını vurguladı. Başkan Joe Biden'ın geçen hafta Sudan'la ilgili yaptırım kararını hatırlatan Risch, söz konusu kararda herhangi bir isim ya da kuruluşun belirtilememesine dikkati çekti.

- Müzakereciler "ihtiyatlı iyimserlik" içinde

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland, 2019'daki halk hareketlerinden bugüne Bakanlığın Sudan politikası hakkında bilgiler verdi.

Sudan'da demokrasi ile sivil yönetime geçişi desteklemeye odaklandıklarını anlatan Nuland, buna rağmen askeri liderler arasındaki anlaşmazlığın ülkeyi krize götürdüğünü söyledi.

Nuland, ülkede çatışma başladıktan sonra tahliye çabalarından bahsetti. Nuland, çatışmanın son bulması için ateşkes çalışmaları ve ön müzakerelerin başlaması için Suudi Arabistan ve diğer ortaklarla yoğun şekilde çalıştıklarının altını çizdi.

ABD'nin Sudan'da hesap sormak için daha zorlayıcı önlemler almaya hazır olduğunu taraflara bildirdiğini aktaran Nuland, bu kapsamda yaptırım mekanizmalarının da gündemde olduğunu ifade etti.

Nuland, bölgesel ortaklarla soruna çözüm bulmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini, müzakerelerde bulunan ABD'li yetkililerle bu sabah görüştüğünü ve kendilerinin "ihtiyatlı bir iyimserliğe" sahip olduğunu belirtti.

İlk aşama olarak insani ilkelerin beyanı üzerinde anlaşma ve acil ihtiyaç duyulan insani hizmetlerin sunulmasını kolaylaştıracak uzun bir ateşkesin sağlanmasına odaklanıldığını kaydeden Nuland, yerel, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla çatışmaların kalıcı olarak durdurulmasının mümkün olabileceği yorumunu yaptı.

USAID yetkilisi Sarah Charles, Sudan'da gıda ve su kıtlığı, ilaç ve yakıt yetersizliğine dikkati çekerek bu kapsamda yaptıkları yardımlardan bahsetti.