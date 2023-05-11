BIST 4.494
DOLAR 19,55
EURO 21,43
ALTIN 1.276,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van’da 14 insan kaçakçısı tutuklandı

Van’da 14 insan kaçakçısı tutuklandı

Van’da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 kişi tutuklandı.

Abone ol

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yaptığı tespit edilen 13 organizatör şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. A

Açıklamada, “Gerçekleştirilen çalışmalarda 6 organizatör şahıs suçüstü yakalanarak tutuklanmış, devam eden çalışmalarda; 9 Mayıs 2023 tarihinde 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 organizatör şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara çıkarılan 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 10 Mayıs 2023 tarihi itibariyle çalışmalar sonucunda toplam 2 organizatör şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış 10 organizatör şahıs tutuklanmıştır” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Sudan müzakereleri konusunda "ihtiyatlı iyimser"
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Sudan müzakereleri konusunda "ihtiyatlı iyimser"
Osmaniye'de temel kazısında bulundu: Dünyada başka örneği yok
Osmaniye'de temel kazısında bulundu: Dünyada başka örneği yok
Seda Sayan evlilikleri eşleri kim, kaç kere evlendi? Gizlediği bilinmeyen kocası kimdir?
Seda Sayan evlilikleri eşleri kim, kaç kere evlendi? Gizlediği bilinmeyen kocası kimdir?
YSK'dan "leke ve mürekkep izi" başvurusuna cevap
YSK'dan "leke ve mürekkep izi" başvurusuna cevap
Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar 26 gündür sürüyor
Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar 26 gündür sürüyor
7 aylık hamile Aslı Enver ilk kez karnı burnunda pozunu paylaştı
7 aylık hamile Aslı Enver ilk kez karnı burnunda pozunu paylaştı
BM'deki Arap Grubu, Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i kınamasını talep etti
BM'deki Arap Grubu, Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i kınamasını talep etti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sel felaketi: Ölü sayısı 438’e yükseldi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sel felaketi: Ölü sayısı 438’e yükseldi
Çağlar Ökten kaç yaşında, karısı Seda Sayan ile aralarında kaç yaş var?
Çağlar Ökten kaç yaşında, karısı Seda Sayan ile aralarında kaç yaş var?
Dünya Judo Şampiyonası
Dünya Judo Şampiyonası
Yola çıkacaklara uyarılar... İşte kara yollarında son durum!
Yola çıkacaklara uyarılar... İşte kara yollarında son durum!
Seçim günler kaldı! Yurt dışı oyları Seçim Kurulu'na ulaştı
Seçim günler kaldı! Yurt dışı oyları Seçim Kurulu'na ulaştı