Davutoğlu'ndan Akşener'e Millet İttifakı'nda kriz çıkartacak bakanlık dağılımı cevabı

Bakanlıkların CHP ve İYİ Parti arasında dağıtılacağını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan cevap geldi. Davutoğlu, "Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak" dedi.

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14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala Millet İttifakı'nda bakanlık dağılımı krizi çıktı.

Bakanlık dağılımının CHP ve İYİ Parti arasında olacağını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP çok arzu ederse diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez" sözleri altılı masada tartışma başlattı.

Diğer ortakların ne diyeceği merak konusu olurken, ilk açıklama Davutoğlu'ndan geldi.

"Her partiye birer bakanlık"

Avcılar Mira Palas'ta basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların dağılımının İyi Parti ile CHP arasında olacağını' söylediği anımsatılarak, "Masadaki diğer partilere bakanlık verilmeyecek mi?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak. Sayın Akşener o paylaşımında, diğer partilerin bakanlık almayacağını değil, diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi içinde temsil edildikleri için milletvekili oranlarına bakılacak demek istemiştir. Yol haritamız açık, buradan kimse sorun çıkacağını beklemesin."