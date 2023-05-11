Begüm Polat kimdir, kaç yaşında? Erdoğan'ı destekliyorum dedi ortalık karıştı

TikTok fenomeni olan Begüm Polat bugün sosyal medyanın gündeminde olan isimlerden biri oldu. Sık sık sosyal medya hesaplarından siyasi paylaşımlar yapan Begüm Polat, son olarak açık açık Erdoğan'ı desteklediğini yazdı ortalık karıştı. Tehdit ediliyorum diyen Begüm Polat kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?

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TikTok fenomeni Begüm Polat sosyal medyanın gündemine yerleşen isimlerden bir tanesi oldu. Instagram hesabında yaptığı siyasi paylaşımla dikkatleri üzerine çekemeye başlayan fenomenin kim olduğu merak edildi. Begüm Polat'ın adını gündemde görenler arama motorlarına yöneldi. Peki Begüm Polat kimdir? Begüm Polat ne iş yapıyor, kaç yaşında? Begüm Polat hangi siyasi partiye destek veriyor?

Başta Twitter olmak üzere sosyal medya mecralarında gündem olan Begüm Polat hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar 'Begüm Polat kimdir?' sorusunun yanıtını bulmak için arama motorlarına yöneldi.

Begüm Polat Kimdir

30 Mayıs 1994 tarihinde doğan Begüm Polat Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta okulun ardından lise eğitimini Ankara İnönü Anadolu Lisesinde aldı. İlköğretim döneminde müzik öğretmeninin sesini keşfetmesiyle Ankara İlköğretim okullar arası ses yarışmasına katıldı. Polat ‘’Ben Seni Sevdiğimi Dünyalara Bildirdim ’’ türküsünde sergilediği solo performansı ile 1.oldu. Daha sonra ortaöğretimini tamamlarken, 3 yıl boyunca Türk Sanat Müziği dalında katıldığı okullar arası ses yarışmalarında dereceler aldı. Taekwondo eğitimi ile siyah kuşağa kadar yükseldi.

2011 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu ile TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Müzik Gençlik Korosu sınavlarına giren Begüm Polat ikisini de derece ile kazandı.2013 yılına kadar aktif olarak Çok Sesli Gençlik Korosunda sesini geliştirmek için eğitimler aldı. TRT Ses Sanatçısı ve eğitmeni Feruzan ESMERGÜL’den şan, yorum ve nota eğitimi aldı

Gazi Üniversitesi'ni kazanan Begüm Polat İletişim Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.



TRT bünyesinde ses eğitimi almaya devam eden fenomen, 2013 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği korosunun sınavını kazandı ve 2014'e kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Sanatçısı Şef Şentürk Deveci ile çalışmalarına devam etti.

Polat, 6 Kasım 2018 de vizyona giren “Koyver Gitsin” adlı yerli filminde “Halime” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.



İlk single çalışması olan ‘’SUSARDIN’’ 2015 yılının Eylül ayında yayınlayan Polat’ın, sözü ve müziği kendisine ait olan yüzün üzerinde eseri bulunmaktadır. 2016 yılında bir tiyatro oyununda Kerem Alışık ile denk gelen Begüm Polat, eğitiminde ki başarısı ve yeteneğiyle SADRİ ALIŞIK Kültür Merkezi Ankara Akademi’de Sinema ve Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümünde tam burslu eğitim alma hakkı kazandı. 2018 Temmuz ayında üstün başarı İle burslu olarak tamamlamıştır

Begüm Polat Ne İş Yapıyor?

Oyunculuk ve ses alanındaki çalışmalarına devam eden Begüm Polat sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. TikTok'ta çektiği videolarla tanınan Polat, bir kamyonun kasasında verdiği konser sırasında söylediği 'Yağmurdan korkan korkaktır' sözüyle hafızalara kazındı.

Ordu Perşembe'de verdiği konseri Twitter hesabından yayınlayan Begüm Polat'ın paylaşımına eklediği 'Ordu- Perşembe yaylası konserimin muhalefetin Trabzon mitinginden daha kalabalık olması şoku' notunu gündem oldu.

Begüm Polat Hangi Partiyi Destekliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak ''Yağmurdan korkan korkaktır! 👌🏻🐆🇹🇷'' yazmıştı.

Altılı Masa hakkında yorum yapan Begüm Polat, 'Durum çok kritik. Altılı Masa'da ülkeyi yönetecek bir kişi dahi yok. Ben vatansever bir insanım, gerçekçi bakarım. Gerçekçi bakmalıyız. Sonuçlar çok kötü olabilir.'ifadeleriyle birlikte 'Cumhur İttifakı'na verdiğim destekten dolayı aşırı derecede kötü konuşanlarda oldu sevenlerde oldu.' demişti.