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Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var! 11 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro son fiyatlar

Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var! 11 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro son fiyatlar

Piyasalarda hareketlilik sürüyor. 11 Mayıs 2023 Dolar 19,54 liradan işlem görürken, Euro 21 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bitcoin yatırımcısını üzmeye devam ediyor, Bitcoin'de düşüş var.

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Serbest piyasada 19,5460 liradan alınan dolar 19,5470 liradan satılıyor. 21,4570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4580 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 19,5410 lira, avronun satış fiyatı ise 21,4710 lira olmuştu.

Bitcoin ne kadar? 11 Mayıs altcoinlerde son durum

Bitcoin 27.514 dolardan, Türk lirası karşısında ise 537.868 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.832, Cardano (ADA) 0,366, Polygon (MATIC) 0,863 dolar civarında işlem görüyor.  

Nisan ayı boyunca 30 bin doların hemen üzerindeki direnci geçemeyen Bitcoin için bomba bir iddia konuşuluyor. Bitcoin fiyatının 2024’de 100 bin doların üzerine çıkma iddiası var...

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