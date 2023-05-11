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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 5.417,50 puandan başladı.

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Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 5.417,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 5.416,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 5.413,25 puana indi.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.


Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.


Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.500 ve 5.550 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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