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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 5.492,19 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5.492,19 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,40 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kaybederek günü 4.494,48 puandan kapattı.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin hemen altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.480 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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