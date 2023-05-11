Eminevim'in veliahtı boşanıyor! 60 milyonluk tazminat ve Gucci cinayeti dava dosyasına damga vurdu

Türkiye’nin en büyük tasarruf finansman şirketlerinden biri olan 300 milyon lira sermayeli Eminevim’in ikinci kuşak sahiplerinden Muhammed Musab Üstün’ün eşine karşı boşanma davası açtığı belirlendi. Çekişmeli boşanma davasına ise, 1995’te İtalya’da işlenen ‘Gucci cinayeti’ damga vurdu. Üstün’ün diyetisyen eşi Burcu İlayda Üstün 60 milyon liralık tazminat talebinde bulundu.

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Temeli 1991 yılında merhum iş insanı Emin Üstün tarafından atılan Eminevim, ‘elbirliği’ sistemi ile dar gelirlileri ev veya araba sahibi yapan en büyük firmalardan biri konumunda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu lisanlı 6 şirketten biri olan Eminevim’in ülke genelinde 124 şubesi 130 bin de yatırımcısı bulunuyor.

Üç yıl önce yalıda evlendiler

100 milyon lira sermayeli Emin Üstün Holding AŞ ve 300 milyon sermayeli Emin Evim Tasarruf Finansman AŞ’de yönetim kurulu başkanı yardımcısı olarak görev yapan M. Musab Üstün’ün (32) eşi Burcu İlayda Üstün (28) ile karşılıklı açtıkları boşanma davası dikkat çeken bilgiler içeriyor.

Musab Üstün’ün İstanbul Aile Mahkemesi’nde açtığı çekişmeli boşanma davasına göre, Üstün çifti 11 Eylül 2020 Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlendi. Dava dosyasına göre çiftin evliliğinin üzerinden bir gel geçmeden taraflar arasında anlaşmazlık baş gösterdi.

Pahalı alışveriş tutkusu başladı

Musab Üstün adına mahkemeye sunulan dilekçede Diyetisyen Üstün’e yönelik bir dizi suçlama yöneltildi. Dava dilekçesinde özetle “Davalı, evlilikten sonra çalışmadı ve ekonomik bir gelir elde etmedi. Ancak evliliğin başından itibaren hızlı bir şekilde alışveriş ve para harcama eğilim ve alışkanlıklarını değiştirmiş ve pahalı alışverişler yapmayı alışkanlık haline getirmiştir” denildi. Üstün’ün sık sık tatile çıktığı belirtilen dilekçede “Fiilen bir yıldan az süren bu evlilik içerisinde 10’dan fazla kez tatile gidilmiş olması bu beyanımızı doğrular niteliktedir” ifadelerine yer verildi.

Aşırı kıskanç davrandı

Üstün’ün, yaşadıkları bir tartışma sonrası eşine yönelik fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürülerek şöyle denildi: “Davalı, Bebek'e taşındıktan sonra, müvekkilim, asla yalnız dışarı çıkamaz olmuş sürekli davalı ile birlikte hareket etmiştir. Bu durumu savunurken de ‘Bebek’te güzel kızlar var sana bakarlar’ gibi temelsiz beyanda bulunmuştur. Davalı aşırı kıskanç davranışları ile eşini devamlı kontrol ederek, takip ederek, onun yaşantısını sınırlayarak ve üzerinde bir baskı oluşturarak onu kaybetmeyeceğini düşünmüş ve buna uygun davranmıştır.”

Eşine ‘Gucci cinayetini’ anlattı

HALK TV'nin haberine göre; Çiftin İstanbul dönüşü, Musab Üstün’ün eşine, boşanmak istediği bilgisine yer verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Davalının, evliliğin müvekkilim tarafından sonlandırılması yönünde karar alacağını hissetmesi üzerine evde müvekkilime ‘Moda Suçları- Maurizio Gucci Cinayeti’ adlı belgeseli izletmek istemiştir. Müvekkilim eşi ile birlikte söz konusu belgeseli izlemeye başlamış bir süre sonra sevmediğini ve izlemek istemediğini söylemiştir. Davalı ise, ‘internetten araştırdığını kadının kiralık katil ile kocasını öldürttüğünü’ anlatmıştır. Müvekkilim, neden böyle şeyler izletmek istediğini sorduğunda, ‘adam böyle bir hata yaparsa kadın da böyle bir davranış sergileyebilir’ şeklindeki şok bir cevap ile karşılaşmıştır.”

Maurizio Gucci eski eşi Patrizia Reggiani'nin tuttuğu kiralık katil tarafından öldürüldü.

‘Hayatından endişe etti’

Dilekçenin devamında ise “Müvekkilim, bu cevabı aldıktan sonra son derece tedirgin olmuş ve can güvenliğinin tehdit altında olduğu düşüncesine kapılmıştır. Yukarıda zikredilen cevabın açık açılımı ‘Sen bana karşı bir hata yaparsan ben de seni öldürtürüm bu da son derece normal bir durumdur’ mesajı vermektir” denildi. Evliliğin yürümemesine de Üstün’ün neden olduğu savunuldu.

60 milyon TL tazminat talebi

Diyetisyen Üstün adına açılan karşı davada ise, suçlamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Dava dilekçesinde Üstün’e 30 milyon TL maddi, 30 milyon TL manevi tazminat; aylık 60 bin TL de nafaka talebinde bulunuldu.

‘Ablamın eşarbı bile çantandan pahalı’

Musab Üstün’ün, evlilikten sonra eşine yönelik tutumunun kötüleştiği ifade edilerek “Müvekkili yoğun şekilde kıskanıp kısıtlamış ve neticeten hakaretler ederek ortak konuttan kovmuştur” denildi. Üstün’ün eşinin giyim tarzını eleştirerek şu ifadeleri kullandığı kaydedildi: “Böyle giyinmemelisin, bana yakışmıyorsun, ablamların eşarpları bile senin çantandan pahalı. Abimin eşi çok pahalı markalar giyiyor sen de öyle giyinmelisin.

‘Benim özel diyetisyenim ol’

Genç kadının evlendikten sonra mesleğini yapmasına izin verilmediği öne sürülerek “Erkeklerle görüşemezsin. Artık benim eşimsin böyle hareketlerde bulunamazsın. Yüksek lisansı bitirsen ne olacak. Mesleğin gereksiz. Bana yemek yap. Benim özel diyetisyenim ol” denildiği iddia edildi.

Fiziğini beğenmedi estetik yaptırdı

Üstün’ün geçirdiği estetik operasyonları eşinin istediği belirtilen dilekçede “Davacı taraf, müvekkilin fiziksel görünüşünü beğenmediğini, kendisine layık görmediğini çok kez dile getirmiş, estetik operasyon yaptırması gerektiği yönünde psikolojik-duygusal şiddet ve baskı uygulamıştır” denildi.

Burcu İlayda Üstün

Tek bir şirketten kazancı aylık 300 bin TL

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre 9 şirketin yönetiminde olduğu anlaşılan Musap Üstün’ün elde ettiği kazanca da dava dilekçesinde yer verildi. Dilekçede “Davacın, yöneticisi ve ortağı olduğu tek bir şirketten dahi aylık gelirinin minimum 300.000-TL civarında olduğu tarafımızca bilinmekte” denildi. Dava dilekçesinde, çiftin evliliğinde takılan takıların da, düğünden sonra şirketin kasasına konulduğu belirtilerek, asgari 5 milyon lira değerindeki takıların iadesi istendi.

Nafaka için icra takibi

Çift arasındaki çekişmeli boşanma davası sürerken, önceki gün ilginç bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. Halktv.com.tr’nin adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre, mahkeme, Burcu İlayda Üstün’e aylık 20 bin TL tedbir nafakası ödenmesine karar verdi. Üstün anılan ödemeleri düzenli yaptı. Ancak, son ayın ödemesi zamanında yapılmadı. Diyetisyen Üstün’ün avukatları ise ödenmeyen nafaka için icra takibi başlattı. Takip talebinin kesinleşmesi üzerine önceki gün holding merkezine haciz için gidildi. Bu esnada anılan ödeme ilgili hesaba gönderildi. 9 Mayıs tarihli haciz tutanağını, taraf avukatları Mehmet Okan Cömert ile Ahmet Hasan Özbek’in imzaladığı anlaşıldı.

O cinayet beyaz perdeye taşındı

İtalyan moda devi Gucci’nin patronu Maurizio Gucci (46) 1995’te Milano’da öldürüldü. Gucci’yi, eski eşi Patrizia Reggiani’nin tuttuğu kiralık katil öldürdü. Cinayetten sonra 18 yıl tutuklu kalan Reggiani 2016’da serbest kaldı. Maurizio Gucci’nin eşini terk edip başka bir kadınla birlikte olması cinayete de zemin hazırladı. Cinayet çeşitli belgesel ve filmlere konu oldu. En son çekilen “House of Gucci- Gucci Ailesi” filminin başrollerinde Lady Gaga ve Adam Driver yer almışt