Son anket geldi! Birinci turda kazanmaya en yakın aday ve yükselişte olan iki parti

Kamuoyu araştırma şirketi Genar'ın son anketine göre birinci turda kazanmaya en yakın aday olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görünüyor. Hemen arkasından yakın bir yüzdeyle Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. HDP ile ittifakın izlerinin sonuçlara yansıdığını belirten Aktaş, milliyetçi dalganın yükseldiğini söyledi.

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tv100 yazarı Fuat Uğur, kamuoyu araştırma şirketi Genar Başkanı İhsan Aktaş'ın son yaptığı araştırma sonuçlarını ve Aktaş'ın seçim analizini yazısına taşıdı:

"Öncelikle birinci turda kazanmaya en yakın aday olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görünüyor. Hemen arkasından yakın bir yüzdeyle Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Burada bir parantez açayım, 15 GÜN ÖNCE ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU BAŞA BAŞTI. Kalan puanları da Muharrem İnce ile Sinan Oğan paylaşıyor. Bir farkla, Sinan Oğan yarışta İnce’ye göre tırmanışta. Anlaşılan o ki FETÖ’cülerin ortaya attığı ve Muharrem İnce’nin, kendisinin de belirttiği gibi “eski dostları” yani CHP’lilerin paylaştığı sahte görüntülerle linç edilmesi, itibarsızlaştırılmaya çalışılması küçük de olsa belli bir etki yaratmış.

MHP sürpriz yükselişte, İYİ Parti yukarıya doğru kıpırdadı

Sonuçta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son 15 gündür yapılan ve milyonların alanlarda toplandığı mitinglerle bir ivme yakaladı. İnsanlar kendilerini o kadar baskılanmış hissettiler ki haykırmak için alanlara koştular adeta. İşte bu yüzden dipten gelen dalga Erdoğan’da ve Cumhur İttifakı’nda ortaya çıkacak gibi görünmekte.

HDP ile ittifakın izleri de sonuçlara yansıyor bu arada. Bir MİLLİYETÇİ DALGANIN yükselmekte olduğunu belirtelim.

MHP oylarının geçtiğimiz yıllara ait, misal 1999 ve 2015 seçimlerindeki gibi SÜRPRİZ YAPMAK ÜZERE olduğunu belirtelim.

İyi Parti’ye gelince. Kendilerini eski seviyelerinden hayli aşağıda olmalarına rağmen biraz toparlamış görünüyorlar.

CHP’den TİP’e akan oylar ve kaybedilecek 30-40 vekil

İhsan Aktaş Twitter hesabından dün de açıkladı. İsteyen oradan net yüzdeleri öğrenebilir. CHP’den TİP’e büyük bir yöneliş var. Öyle ki CHP bu kayıp yüzünden 30-40 milletvekili kaybedebilir. Çünkü 1 puanın üç kat olumsuz yansıması oluyor. Yani öyle bir noktaya geldi ki Hazine yardımı alabilecek gibi görünüyor TİP…

Bu neyi beraberinde getirecek peki? Eh bir de DEVA, GP, SP ve DP’den seçilecek yerden konulan 36 milletvekilini de eklediğinizde CHP artık ana muhalefet partisi olma özelliğini kaybetmeye çok yakın durmakta. İhsan Bey'in söylediği çok önemli bir nokta var. Sessiz çoğunluk denen kitle Cumhur İttifakı’nda."