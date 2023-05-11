KONDA'nın seçim anketi bomba! Seçim ikinci tura kalıyor! İttifakların oyu ne kadar?
KONDA Araştırma'nın merakla beklenen seçim anketi sandığa 3 gün kala açıklandı. Buna göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. KONDA, son günlerdeki yükseliş son 3 günde de sürerse Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda da seçimi alabileceği yorumu yaptı. KONDA anketine göre ittifakların oy oranları ne kadar? İşte ayrıntılar
14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine 3 gün kala sonucu en çok merak edilen anketlerden birisi olan KONDA Araştırma'nın anketi açıklandı. KONDA'nın son seçim anketinin sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor ancak birinci turda bitme ihtimali de var. İşte KONDA anketinden çarpıcı ayrıntılar...
KONDA Araştırma tarafından 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen anket, 35 ilin merkez dâhil 120 ilçesine bağlı 194 mahalle ve köyünde 3480 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.
Araştırma kapsamında gidilen iller: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,2 olarak duyuruldu.
İşte anketin sonuçları...
Konda'nın yaptığı anketin sonuçlarına göre Kemal kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.7, Sinan Oğan yüzde 4.8 ve Muharrem İnce yüzde 2.2 oy alıyor görünüyor. Ankette cumhurbaşkanlığı sonuçları için şu değerlendirmeye yer verildi: