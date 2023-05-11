KONDA'nın seçim anketi bomba! Seçim ikinci tura kalıyor! İttifakların oyu ne kadar?

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine 3 gün kala sonucu en çok merak edilen anketlerden birisi olan KONDA Araştırma'nın anketi açıklandı. KONDA'nın son seçim anketinin sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor ancak birinci turda bitme ihtimali de var. İşte KONDA anketinden çarpıcı ayrıntılar...