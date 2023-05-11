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Muharrem İnce kararını verdi! Genel Merkez'e gidiyor! 'Çekiliyor' iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün aniden rahatsızlanmasının ardından kurmaylarıyla yaptığı toplantı 11 kurmayından 8'i "adaylıktan çekilin" dedi. İnce, kararını açıklamak için Genel Merkez'e geçti. Kurmayları "çekilelim" derken, İnce'nin saat 14:00'te düzenleyeceği basın toplantısında ne diyeceği merak konusu oldu.

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Dün İzmir'de rahatsızlanınca İzmir ve Manise programlarını iptal ederek Ankara'ya dönen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 'çekil' baskıları sonrası kararını verdi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Muharrem İnce’nin kurmaylarıyla yaptığı toplantının detaylarını Sözcü TV'de canlı yayında paylaştı. Öte yandan Muharrem İnce'nin saat 14:00'te basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. 

11 isimden 8'i 'çekilelim' dedi

Muharrem İnce’nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin “Bu 11 isimden 8’i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce’ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce ‘bunu bir düşünelim’ diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak” dedi.

'Oğlu'na göre çekilme söz konusu değil

Muharrem İnce'nin rahatsızlığının ardından adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Odatv'nin edindiği bilgilere göre İnce'nin oğlu Salih Arda, babasının adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. 

Saat 14:00'te açıklama yapacak

Muharrem İnce'nin Genel Merkez'e geçtikten sonra Genel Başkan Yardımcılarıyla toplandığı öğrenildi. Memleket Partisi’nden yapılan açıklamada ise “Cumhurbaşkanı adayımız ve Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce, bugün saat 14:00'te Parti Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenleyecektir.” denildi.

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