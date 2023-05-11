BIST 4.673
DOLAR 19,57
EURO 21,41
ALTIN 1.275,10
HABER /  SPOR

NBA play-off'larında Warriors, Lakers'ı yendi: 121-106

NBA play-off'larında Warriors, Lakers'ı yendi: 121-106

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 121-106 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi.

Abone ol

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Stephen Curry'nin 27 sayı, 8 asist, Andrew Wiggins'in 25 sayı, 7 ribaunt ve Draymond Green'in 20 sayı, 10 ribauntla oynadığı karşılaşmada Lakers'ı mağlup ederek seride ikinci galibiyetini aldı.

Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, Anthony Davis 23 sayı, 9 ribaunt, Austin Reaves 15 sayı, 7 ribaunt ve D'Angelo Russell 15 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 05.00'te Lakers'ın sahasında oynanacak.

Knicks umudunu sürdürdü

Doğu Konferansı yarı final serisinde geride olan New York Knicks, sahasında Miami Heat'i 112-103 mağlup ederek durumu 3-2 yaptı.

Knicks'te Jalen Brunson 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, RJ Barrett 26 sayı, 7 ribaunt ve Julius Randle 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Heat'te Jimmy Butler'ın 19 sayı, 9 asist, Bam Adebayo'nun 18 sayı, 8 ribaunt ve Duncan Robinson'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6. maçı, 13 Mayıs Cumartesi günü TSİ 02.30'da Heat'in ev sahipliğinde yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da 5 aylık bebeğin ölüm nedeni vicdanları sızlattı! Anne ve sevgilisi tutuklandı
Kastamonu'da 5 aylık bebeğin ölüm nedeni vicdanları sızlattı! Anne ve sevgilisi tutuklandı
Çin'in Tiencou-6 kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı
Çin'in Tiencou-6 kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta yarın başlayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta yarın başlayacak
Van'da kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi
İpek Özkal Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İpek Özkal Sayan eşi kimdir?
İpek Özkal Sayan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İpek Özkal Sayan eşi kimdir?
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü! Müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü! Müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu
14 Mayıs seçimine 3 gün kaldı! Liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu
14 Mayıs seçimine 3 gün kaldı! Liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu
ABD'li temsilciden MİT'e övgü dolu sözler: "Türk istihbaratı iyi iş çıkardı"
ABD'li temsilciden MİT'e övgü dolu sözler: "Türk istihbaratı iyi iş çıkardı"
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Son anket geldi! Birinci turda kazanmaya en yakın aday ve yükselişte olan iki parti
Son anket geldi! Birinci turda kazanmaya en yakın aday ve yükselişte olan iki parti
Eminevim'in veliahtı boşanıyor! 60 milyonluk tazminat ve Gucci cinayeti dava dosyasına damga vurdu
Eminevim'in veliahtı boşanıyor! 60 milyonluk tazminat ve Gucci cinayeti dava dosyasına damga vurdu
Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var! 11 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro son fiyatlar
Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var! 11 Mayıs 2023 Bitcoin, Dolar, Euro son fiyatlar