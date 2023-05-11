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Bircan Bali'den Serdar Ortaç'a 'omurgasız' diyen Fatih Portakal'a sert tepki! "Magazine de bulaşmayın ya, nankörlük bu"

Bircan Bali'den Serdar Ortaç'a 'omurgasız' diyen Fatih Portakal'a sert tepki! "Magazine de bulaşmayın ya, nankörlük bu"

Sözcü TV Ana Haber Bülteni ile ekranlara geri dönen Fatih Portakal, Maliye Bakanı Nureddin Nebati için şarkı söyleyen Serdar Ortaç'a yönelik sert sözleriyle dikkat çekmişti. Ortaç ile ilgili "Sanatçı demiyorum ben Serdar Ortaç'a, omurgasız biri. Methiyeler düzüyor; 'babacım' diyor ona. Artık nereden babasıysa bilmiyorum" diyen Fatih Portakal'a Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali'den sert tepki geldi. İşte detaylar...

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Mersin'de Gençlik Buluşması'nda sahne alan Serdar Ortaç ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında geçen bir diyalog geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Mersin AK Parti Milletvekili Adayı Nureddin Nebati için Karabiberim şarkısını okuyan Serdar Ortaç, "Nebati Baba için okuyorum. Sizi seviyoruz" sözleriyle dikkat çekmişti.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni ile ekranlara geri dönen Fatih Portakal, Bakan Nebati için şarkı söyleyen Serdar Ortaç'a yönelik sert sözleriyle gündem oldu.

Portakal'ın Ortaç'a yönelik, "Sanatçı demiyorum ben Serdar Ortaç'a, omurgasız biri. Methiyeler düzüyor; 'babacım' diyor ona. Artık nereden babasıysa bilmiyorum." sözleri dikkat çekmişti. 

Cevap bile vermedi

Serdar Ortaç ise bu anları görünce sosyal medyada yanıt vermek yerine Fatih Portakal'ı paylaştı ve yorumu takipçilerine bıraktı.

Sosyal medyada Ortaç'ın hayranları ise paylaşıma "Ayıp etmiş" yorumlarında bulundu.

Bircan Bali'den Fatih Portakal'a sert tepki!

Söylemezsem Olmaz programında Fatih Portakal'ın Serdar Ortaç'a söylediği sözler masaya yatırıldı. Bircan Bali bu sözlerden rahatsız oldu ve Portakal'ı hedef aldı. Bali konuşmasında "Siz bunu hangi bilirkişiliğinizle söylüyorsunuz? Magazine de bulaşmayın ya... En azz 20 yıl dinlemişsinizdir nankörlük bu! Bu ikilemi yapmayın" dedi.

Bali konuşmasının devamında ise "Şarkı özlemleri giderir, aşkları birleştirir, küsleri barıştırır, şarkı siyaset değildir. Bu arada Serdar omurgalarından da sıkıntılı olmasına rağmen çok omurgalı bir insandır ondan özür dilemenizi bekleriz" yorumunda bulundu.

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