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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Tahir Kıran'dan sert eleştiri: Ali Koç'a acıyorum

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Tahir Kıran'dan sert eleştiri: Ali Koç'a acıyorum

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Tahir Kıran, sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç'un icraatlarını sert bir dille eleştirdi.

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Tahir Kıran, Radyogol'e konuştu. Kıran, "İsmail Kartal, tuz parasına çalışırken neden gönderildi. Fenerbahçe, Ali bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı. Bu korkunç bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen duymuyor. Fenerbahçe Kulübü, Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin." dedi.

Kıran, "Forma yüzünden oyuncuya haciz gönderemezsiniz. Sen bu kadar para harca, tonlarca küfür ye. Vallahi Billahi Ali Koç'a acıyorum. Şampiyonluk marşı bile hazırlatmıştık, sanırım önümüzdeki 3-4 yıl sonra yayınlayabileceğiz! Bu hakemler temizlenmeden problemleri çözemezsiniz. Ben geldiğim an, yerle bir ederim orayı. Kulüplerin %90'ı batık durumda. Filmlerde dayak yiyen adamlar var ya biz onlarız. Galatasaray'a verilen penaltı evlere şenlik. El, kol, dirsek neresi..." diye konuştu.

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