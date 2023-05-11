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Dardanel, ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor

Dardanel, ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor

- Dardanel, yılın ilk çeyreğinde net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artırarak 1 milyar TL'ye çıkardı

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Dardanel, ihracat odaklı büyümesine devam ediyor.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, Dardanel, başarılı performansı ile yılın ilk çeyreğinde net satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 90 artırarak 530 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkardı. İhracat satışlarında ise dolar bazındaki artış yüzde 50 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, 2022 yılını öngördükleri şekilde başarılı finansal sonuçlarla tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:


"2023'ün ilk çeyreğine baktığımızda da bu ivmenin beklediğimiz gibi artarak devam ettiğini görüyoruz. 39 yıldır sektörümüzde pek çok ilke imza atan bir marka olarak, dünyanın en büyük deniz ürünleri üreticilerinden biri olma hedefiyle AR-GE yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Bu yıl da sürdürülebilir büyüme stratejimizin temelini AR-GE, inovasyon ve yeni üretim hatlarına yaptığımız yatırımlar oluşturuyor. Büyümemize paralel olarak da Dardanel güvencesiyle lezzetli ve sağlıklı ürünlerimizi çok daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmayı planlıyoruz. İhracatta daha büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyor, 2023'te de istikrarlı büyümemize devam ediyoruz."

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