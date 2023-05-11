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Çin menşeli bazı ithal ürünler için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Çin menşeli bazı ithal ürünler için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Çin menşeli "kontrplaklar", "ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)" ve "granit" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatıldı.

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Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticilerin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda Çin menşeli "kontrplaklar", "ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)" ve "granit" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu soruşturmalar, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek, soruşturmaya ilgili taraf olarak katılmak isteyenler belirtilen süreler içinde Bakanlığa başvuracak. Soruşturma tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı önlem yürürlükte kalacak.

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