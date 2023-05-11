CHP'den seçimlere Rusya müdahalesi iddiası: Duyumlar alıyoruz

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Rusya'nın seçim sürecine müdahale ettiğine ilişkin duyumlar geldiğini savundu.

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CHP'nin seçim mitinglerini takip eden yazar İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim olan ve seçim kampanyasını yöneten Erdoğan Toprak, Rusya'ya ilişkin bir iddiayı dile getirdi.

Toprak, Rusya'nın seçim sürecine müdahale ettiğine ilişkin duyumlar geldiğini savunarak, Türkiye'nin iç ilişkilerine karışılmasından rahatsız olduklarını söyledi.

Rusya'nın Erdoğan'ı tercih etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Toprak, "Açıkçası Rusya ile ilgili bu tip duyumlarımız var." dedi. İşte Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü:

Ne gibi?

Duyumlara dayalı olarak söylüyorum. Biz devletlerin ilişkisinin devam etmesinden yanayız. Devletlerin çıkarları, tarihi ilişkileri vardır. Ortak yatırımları vardır komşularıyla. Bu yatırımlarla ilgili devlette devamlılığın esas olduğuna inanıyoruz. Ama devletler ilişkisinden partiler ilişkisine inerseniz ilişkiniz zarar görür. Bu ilişkilerinizin zarar görmemesi lazım. Yüzlerce yıllık komşuluk ilişkimiz olan devletlerden bu hassasiyeti ve duyarlılığı bekliyoruz

Rusya'nın seçim sürecine müdahalesine dair duyumlarınız mı var?

O tip duyumlar var. Kampanyalarla ilgili bazı hamleler olduğunu düşünüyoruz örtülü olarak. Bunların olmamasını isteriz. Yüzyıllar boyu gelen ilişkimizin böyle devam etmesini isteriz.

Kastettiğiniz şu mu: Rusya istihbaratının müdahil olması mı?

“Şöyle yapıldı” demiyorum ama altını çiziyorum: Bu süreçteki duyum ve davranışları CHP olarak yakından takip ediyoruz. Aldığımız duyumlar konusunda tabi ki bazı şeylerimiz var. Bunun doğru olmamasını temenni ediyoruz.

Şöyle yorumlayabilir miyiz: Rusya Türk devletiyle değil, AK Parti ile ilişki kuruyor

Bize gelen duyumlar bu yönde. Türkiye- Rusya ilişkisi değil, Rusya ile parti ilişkisine indirilmesi duyumu geliyor, onu doğru bulmuyoruz.

Bu da seçim sürecini etkilemeye dönük bir ilişkilenme değil mi?

Tabi ki, bu seçim sürecini etkiler. Biz bu etkilerle ilgili önlemlerimizi alıyoruz. CHP olarak sandıklarımıza sahip çıkacağız. Diyoruz ki, devletler ilişkisi yüzyıllar boyu devam eder. Devletlerin çıkarları vardır. Hangi devlet olursa olsun, yatırımları güvence altındadır. Ama sizlerin de devletin seçimlerine, halkın iradesine saygı duymanızı bekliyor ve “Manipülatif olaylardan uzak durun” diyoruz.

Rusya'nın Türkiye'de yatırımları var. Herhalde sizden bir teminat isteyeceklerdir, değil mi?

Çıkarımız neyi gerektiriyorsa bundan sonra da böyle bakarız. Çıkarımız olumlu yöndeyse devlet aklıyla hareket ederiz. Kinle hareket etmeyiz. Ama bugün bir partiyle hareket eden bir devletin yarın öbür gün bu projelerle benim iç işlerime karışıp karışmayacağının garantisi yok. Ben nükleer enerji santrali kurmuşum. E bugün bir partiyle hareket ediyorsa ikinci bir seçimde üretimi daraltmayacağını nereden bileyim? Kapasiteyi düşürmeyeceğini nereden bileyim? Vanaların kapanmayacağını nereden bileyim? Tüm devletlere söylüyorum: Bizim iç işlerimize, seçimlere müdahil olmayın.

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı