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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da piste çıkacak

Deniz Öncü, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Dünya Moto3 Şampiyonası'nın beşinci ayağında yarışacak

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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın beşinci ayağında başarı kovalayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Fransa Grand Prix'si 12-14 Mayıs tarihlerinde Le Mans Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla ödül kürsüsünde yer almayı hedefliyor. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan milli sporcu, yarın serbest antrenmanlarda, 13 Mayıs Cumartesi günü sıralama yarışında ter dökecek. Sezonun beşinci ayağı 14 Mayıs Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ay-yıldızlı sporcu Deniz Öncü, "Motosikletime geri döndüğüm için mutluyum. Jerez'de olumlu geçen bir hafta sonundan ve harika bir testten sonra, güçlü bir motivasyonla Fransa'ya geldik. Yeniden rekabetçi olmaya odaklandık. Hafta sonunun tadını çıkarmaya çalışıp en iyi sonucu almak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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