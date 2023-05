Novo Nordisk Türkiye, bir kez daha Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında

Novo Nordisk Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Kutay Kavukçu: - "Çalışanlarımızın hem kariyerleri açısından hem de bireysel anlamda sürekli gelişimlerini destekleyecek adımlar atıyor, liderlik için onlara inisiyatif veriyoruz"

Abone ol

Novo Nordisk Türkiye, Great Place To Work Enstitüsü tarafından düzenlenen "En İyi İşverenler" listesinde bir kez daha yer aldı.

Novo Nordisk Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 100 yıllık bir geçmişe sahip global sağlık şirketi Novo Nordisk, dünyada 80 ülkede yaklaşık 55 bin kişilik bir ekiple ürünlerini 170 ülkede hastaların erişimine sunuyor.

21. yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından olan diyabeti yenmek ve obeziteyi değiştirmek misyonu ile faaliyet gösteren Novo Nordisk, bu tedavi alanlarına ek olarak, nadir hastalıklar (hemofili, büyüme bozuklukları, hormon replasman tedavisi ve orak hücre hastalığı) ve diğer ciddi kronik hastalıklarda da öncü çalışmaları ile hayatlara dokunuyor. Novo Nordisk Vakfı tarafından yönetilen şirket, 100 yıllık köklü kültürüyle Türkiye'de 1995 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

Great Place To Work Enstitüsü tarafından iki kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçilen Novo Nordisk Türkiye, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında, 2021, 2022 yıllarında da çeşitli kategorilerde ödüller aldı. Novo Nordisk ayrıca, geçen yıl tüm dünyada "Best Place to Work" sıralamasında birinci sırada yer aldı.

- "Bizim için şirketimiz demek, tüm çalışanlarımız demek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novo Nordisk Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Kutay Kavukçu, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan 250-499 çalışan kategorisi genel sıralamasında yer alan farma şirketleri arasında ilk 3 sıranın içerisinde bulunduklarını aktararak, "Tüm dünyada çok büyük bir nüfusu etkileyen ciddi kronik hastalıkları tedavi etmeye, yaşamları değiştirmeye ve sağlıklı toplumlar inşa etmeye öncülük ederken, bunun için en değerli kaynağımız ise değişime liderlik eden çalışanlarımız." ifadesini kullandı.

Kavukçu, Novo Nordisk'in şirket kültüründe, insana saygı ve değerin ilk sıralarda yer aldığını belirterek, "100 yıllık tarihimiz ve İskandinav kültürüyle şekillenen şirket kültürümüz ile hedeflerde temel olarak erişilebilir, çevresel ve sosyal açılardan sürdürülebilir bir iş yaklaşımını benimsiyoruz. Gösterdiğimiz bağlılığı ve saygıyı çalışma arkadaşlarımızla birlikte ekip olarak sürdürmek bizim için çok önemli. Aynı zamanda çalışanların potansiyellerini her gün geliştirebilecekleri şeffaf ve kapsayıcı çalışma ortamı Novo Nordisk'in en güçlü yönlerinden biri. Her geçen gün daha da dinamikleşen bir sektörde faaliyet gösteren köklü, yenilikçi ve değişimin öncüsü bir şirketiz. Bizim için şirketimiz demek, tüm çalışanlarımız demek ve burada tüm çalışma arkadaşlarımıza ön yargılardan arınmış bir şekilde eşit davranış sergilenmesi bizim en özen gösterdiğimiz konulardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket çalışanlarının her alanda seslerini duyurabilecekleri platformlara ve bu platformları sürekli geliştirmeye büyük önem verdiklerini aktaran Kavukçu, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın hem kariyerleri açısından hem de bireysel anlamda sürekli gelişimlerini destekleyecek adımları atıyor, liderlik için onlara inisiyatif veriyoruz. Şirketin anayasası olan Novo Nordisk Tarzı'nda (NNWay) belirtildiği gibi, Novo Nordisk'te her zaman açık ve şeffaf iletişim hakim ve geri bildirim kültürü önceliklendiriliyor. Geri bildirime dayalı performans değerlendirme sistemleri ile çalışma arkadaşlarımızı destekliyoruz. Şeffaflık ve kapsayıcılığın yanı sıra her alanda çeşitliliği de destekleyen bir yaklaşımı benimsiyor ve uygun şekilde hareket ediyoruz. Tüm çalışanlara potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için uluslararası kariyer yolları ve gelişim fırsatları sunuyor, onları, kariyer yolculuklarında ileri taşıyacak programlarla destekliyoruz. Bütüne baktığımızda, çalışanlarımıza mevcut önceliklerini ve bir sonraki adımda nereye gitmek istediklerini destekleyen bir iş-yaşam dengesini, esnek işveren deneyimi ile sunmayı hedefliyoruz. Tüm bu çabalarımızın karşılığında Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında seçilmek bizi çok mutlu ediyor ve çalışmalarımızı daha da yukarı taşımak için bize daha güçlü bir motivasyon kaynağı oluyor."