BIST 4.688
DOLAR 19,57
EURO 21,42
ALTIN 1.274,95
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı

İSTANBUL'da gençlerle buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine gelen soru üzerine "Bir kişinin, bir vatandaşımızın bile kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız" diyerek Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a istifa çağrısı yaptı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise birçok bakan, siyasetçi ve vatandaş tarafından istifaya çağrılmıştı. Dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.

Koca'ya, Kızılay sorusu da yöneltildi. Kızılay'ın güzide bir kurum olduğunu belirten Bakan, "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız." dedi.

"Orada durmamalıyız"

Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu."

ÖNCEKİ HABERLER
Spor endüstrisi ve blockchain içerikli akademik eğitim programının ikincisi tamamlandı
Spor endüstrisi ve blockchain içerikli akademik eğitim programının ikincisi tamamlandı
Sandık görevlisi ücreti 2023 kaç para, seçimden kaç gün sonra ödenir?
Sandık görevlisi ücreti 2023 kaç para, seçimden kaç gün sonra ödenir?
Global Yatırım Holding'in konsolide net kârı ilk çeyrekte 3 kat arttı
Global Yatırım Holding'in konsolide net kârı ilk çeyrekte 3 kat arttı
Kağıthane'de karısını bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Kağıthane'de karısını bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Bakan Bekir Bozdağ: Meral Akşener tabanını eritiyor ve kaybediyor
Bakan Bekir Bozdağ: Meral Akşener tabanını eritiyor ve kaybediyor
Novo Nordisk Türkiye, bir kez daha Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında
Novo Nordisk Türkiye, bir kez daha Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında
18 Mayıs yarım gün mü, okullar öğleden sonra tatil mi oldu MEB?
18 Mayıs yarım gün mü, okullar öğleden sonra tatil mi oldu MEB?
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı!
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı!
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da piste çıkacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Fransa'da piste çıkacak
İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan tepki! "Benden bu kadar korkmayın"
İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'dan tepki! "Benden bu kadar korkmayın"
THY Euroleague play-off 5. maçların MVP'si Kostas Sloukas oldu
THY Euroleague play-off 5. maçların MVP'si Kostas Sloukas oldu
Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Premier Lig'den talip var: Dev rakam ortaya çıktı!
Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Premier Lig'den talip var: Dev rakam ortaya çıktı!