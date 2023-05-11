Spor endüstrisi ve blockchain içerikli akademik eğitim programının ikincisi tamamlandı

Socios.com Türkiye ile Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi iş birliğinde ücretsiz gerçekleştirilen "Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği" isimli sertifikalı eğitim programının ikincisi sona erdi.

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Socios'tan yapılan açıklamaya göre, alanında uzman profesyoneller ile akademisyenlerin eğitmen olarak yer aldığı 8 haftalık eğitim programında spor endüstrisinin geleceği, dijitalleşen dünyanın yeni pazarlama ve iletişim trendleri, blockchain dünyasındaki iş modelleri, NFT'ler, metaverse dünyası, fan tokenlar gibi birçok konuda ders verildi.

Programın eğitmenleri arasında yer alan Socios.com Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, Kadir Has Üniversitesi ile yürütülen bu eğitim programları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sporun dijitalleşme ve blockchain teknolojileri ile olan yol arkadaşlığının bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerimize de yeni iş olanakları sağlayacağının bilincindeyiz. Socios.com olarak, eğitimi şirketimizin en önemli değerlerinden biri olarak kabul ediyoruz ve bu alanda topluma katma değer yaratacak iş birliklerini de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl dijital dünyanın yeni trendleri konusunda eğitim vermek üzere Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ile güçlerimizi birleştirmiş ve çok güzel bir eğitim programını hayata geçirmiştik. Bu yıl ikincisini, yine geçen yıl olduğu gibi alanında uzman isimlerin katılımıyla tamamladık. Derslerimizi, ilkinde olduğu gibi ikinci eğitim programımızda da oldukça verimli ve interaktif bir şekilde işledik."​​​​​​​

Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü Emir Güney ise hayata geçirilen eğitim programıyla ilgili, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği sertifika programı, spor sektörüne girmek isteyen ve aynı zamanda dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden genç arkadaşlarımızı, alanında uzman akademisyen ve profesyonellerle bir araya getirmek için düzenlendi. Misyonumuz, Socios.com'un her geçen gün daha da dijitalleşen spor dünyasındaki öncülüğü sayesinde program katılımcılarımıza yeni bir dünyanın kapılarını açmaktır. Ücretsiz olarak verilen bu programın, spor dünyasında pozitif bir değer yarattığına eminim." değerlendirmesinde bulundu.