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HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

'Verin yetkiyi, görün etkiyi' yalan mı? Ali Karahasanoğlu uyardı: Dünyanızı da, ahiretinizi de kurtarın

Karar gazetesinin “Milletin derdi ne, biz neyi konuşuyoruz!” manşetine itiraz eden Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Karar ekibine sesleniyorum.. Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum.. Seçime 3 gün kaldı. Vebaliniz ağır.. Dönün yanlıştan.. Dünyanızı da, ahiretinizi de kurtarın.." dedi.

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Karar gazetesinin “Milletin derdi ne, biz neyi konuşuyoruz!” manşeti seçime sayılı günler kala tartışma konusu oldu.

Gerçek sorunların yerine tuhaf suçlamaların konuşulduğunu iddia eden gazeteye cevap, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan geldi.

"Az sabredersek"

Haberde geçen "Cumhurbaşkanı, ‘Bu kardeşinize, verin yetkiyi, görün etkiyi’ demiş.. Bunu unutmuşuz.." ifadelere tepki gösteren yazar, "“Yetkiyi verdik. Etkiyi de biz gördük.. İHA’ların yapıldığını, SİHA’ların Karabağ’ı işgalden kurtardığını, hem de CHP’lilerin ciyaklamalarına rağmen, ‘Türkiye, uluslararası ceza mahkemesinde, Azerbaycan’a sattığı SİHA’lar sebebi ile yargılanabilir’ ihanet söylemlerine rağmen gördük.. Evet patlıcanı eski yıllarda kış aylarında hiç göremiyor iken, 1.5 yıl önceki kışın ortasında 25 TL’den yedik.. Ama 10 TL’ye indiğini, bu kış tekrar 25 TL’ye çıkarıldığını gördük. Son örnek, soğanı bir ay önce 30 TL’ye aldık. Ama bugün soğanı 10 TL’ye aldığımız da bir gerçek. Hem de yıllık enflasyonun yüzde 43 olarak açıklandığı Türkiye’de soğan, altını çizerek söylüyorum, ucuzladı(!?)..

Az sabredersek, İHA’da, SİHA’da, TCG Anadolu’da, Gökbey helikopterinde, Kaan’da, biten Altay Tankı’nda, Karadeniz gazında, Gabar petrolünde gördüğümüz etkiyi, hiç merak etmeyin, soğanda da yaz-kış göreceğiz. Patateste de göreceğiz.. Her şeyde göreceğiz.." diye yanıt verdi.

Ayasofya ve Diyanet

Diyanet'i hedef alan muhalafet temsilcilerine değinen Karahasanoğlu, Karamollaoğlu'nun “Ayasofya’nın bir kısmı, turistlere açılabilir” sözlerini aktardı.

"Vebaliniz ağır"

Öcalan'a özgürlük sloganlarının AİHM kararları ile doldurulmak istendiğini savunan yazar, yazısını "Karar ekibine sesleniyorum.. Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum.. Seçime 3 gün kaldı. Vebaliniz ağır.. Dönün yanlıştan.. Dünyanızı da, ahiretinizi de kurtarın.." ifadeleriyle tamamladı.

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