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Meral Akşener'in 1 yıl önce Karaman'da attığı temel ortadan kayboldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Meral Akşener'in 1 yıl önce Karaman'da attığı temel ortadan kayboldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından 1 yıl önce ilçelerinde temeli atılan kapalı Pazar yerinde yeller estiğini söyledi.

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Akşener, 1 yıl önce İYİ Partili Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu’nun daveti üzerine Türk Dil Bayramı etkinlikleri ile açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere ilçeye geldi. Akşener, belediye tarafından düzenlenen açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Akşener, düzenlenen törenle Ermenek Kapalı Pazar yerinin temelini attı.

Aradan geçen 1 yıla rağmen Akşener’in temelini attığı kapalı pazar yeri ile ilgili bir çalışma yapılmadı. Temeli atılan pazar yerinin yapılacağı alan ise vatandaşların araçlarını koyduğu otopark oldu.

“1 yıl geçmesine rağmen inşaat yok, sadece fotoğrafı var”

AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in attığı temele ne olduğunu merak ettiklerini ifade ederek, “14 Mayıs 2022 tarihinde Meral Akşener ve o zamanki İYİ Partili Belediye Başkanı Atilla Zorlu, bulunduğumuz yere düzenlenen görkemli bir törenle temel atmıştı. Bugün, hala temel ortada yok, inşaat da yok. Bir yıl geçmesine rağmen temeli atılan arsada sadece projenin fotoğrafı var" dedi.

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